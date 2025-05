Alejandra Capetillo llega a México para su boda religiosa y se reencuentra con su familia tras polémica

Alejandra Capetillo desató gran alboroto en redes sociales tras anunciar su llegada a México este 12 de mayo, tan sólo unas semanas antes de celebrar su boda religiosa en la que estará acompañada de todos sus seres queridos. La influencer expresó su felicidad por disfrutar de algunos antojitos mexicanos, así como la de tener en sus manos el vestido de novia que lucirá en la fiesta para la que ya preparan los últimos detalles.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ha compartido con sus seguidores en Instagram cada detalle de los preparativos tanto para la ceremonia religiosa como para la civil que tanta controversia generó debido a la ausencia de sus famosos padres en un día tan importante.

Alejandra Capetillo presume orgullosa su vestido de novia

Ale Capetillo compartió una serie de fotografías en las que señala que tuvo su última prueba de vestido de novia justo antes de viajar a México para usarlo en la boda religiosa que se realizará el próximo 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, ubicada en Hidalgo. El diseño estuvo a cargo de Lorena Formoso, una de sus mejores amigas y de quien ha destacado su talento por lo que no dudó en confiarle algo tan importante.

De acuerdo con lo que ha revelado, las frutas y verduras serán elementos fundamentales en la decoración para aportar color sin dejar de lado la esencia mexicana que buscó mezclar en perfecta armonía con la cultura libanesa, que es la de su esposo, Nader Shoueiry. En cada paso estuvo acompañada de sus wedding planner, pero también de su familia que se vio involucrada en una fuerte polémica por su ausencia en la íntima ceremonia civil celebrada en Madrid en abril pasado.

¿Alejandra Capetillo se reencuentra con su madre, Biby Gaytán?

La también modelo no ha dado declaraciones sobre la polémica que rodeó a sus padres por faltar a la ceremonia civil, sin embargo, entre sus fotografías publicadas este lunes en su llegada a México mostró un peluche de Dr. Simi que sería una señal del reencuentro con su mamá ya que está vestido como el personaje de Tania que la actriz realizó en la telenovela "Dos mujeres un camino".

Hasta el momento sólo Biby Gaytán ha dado respondido a los comentarios negativos y durante una conferencia de prensa indicó que los compromisos de trabajo serían el motivo de su ausencia: "En la vida a veces las cosas no se dan como uno quisiera, pero ahí viene la buena a finales de este mes. Así he podido organizarme en todo, he podido darle el tiempo a lo que es importante para mí, mi familia, mi profesión y pues ambas cosas requieren sacrificio".