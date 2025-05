Vendedora confunde a Omar Chaparro con Eugenio Derbez y el actor reacciona al divertido VIDEO con una parodia

Un divertido momento protagonizado por Omar Chaparro y una vendedora está conquistando las redes sociales y ya se convirtió en lo más viral y comentado del fin de semana, esto luego de que la mujer confundió al conductor con el actor Eugenio Derbez, ¡y ambos le jugaron una broma!

Este fin de semana Omar Chaparro compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve comiendo en un puesto de quesadillas en San Lorenzo Albarradas, Oaxaca, cuando comienza a hablar con la vendedora Verónica, quien aseguró haberlo reconocido por la voz y asegurando que es el mismísimo Eugenio Derbez.

Por su parte el conductor mantuvo a la también cocinera con esta idea y le preguntó cómo fue que lo reconoció y ella explicó que por la voz: "La verdad todos (sus personajes me gustan) que yo he visto, todos me encantan; me gusta mucho ver ese tipo de programas y es un placer tenerlo acá en nuestro humilde local", dijo.

Antes de seguir ilusionando a la mujer, el presentador de Quién es la máscara le pidió que no se "apenara" por lo que estaba por confesarle y fue entonces cuando le hizo saber que es Omar Chaparro y no el actor de La familia P. Luche. Este momento no dudó e compartirlo con sus fans y arrobar al comediante para hacerle saber que otra vez lo confundieron; ¡y Derbez ya reaccionó!

Eugenio Derbez hizo una parodia del momento, ¡y le quitaron hasta su comida! (Foto: IG @ederbez)

Eugenio Derbez responde con humor a vendedora que confundió a Omar Chaparro con él

Luego de que este momento entre Omar Chaparro y una vendedora de Oaxaca se hizo viral por la confusión de la mujer al llamar al presentador Eugenio Derbez en lugar de su nombre real, la estrella de Coda apareció con un video de Instagram en donde se tomó la situación con humor e incluso realizó una parodia casi idéntica del incidente.

En su video, Eugenio Derbez le hizo dueto al clip viral de su colega y segundos después él mismo apareció con una mujer que lo ayudó a recrear este momento en una parodia que desató las risas en redes sociales. "Oigan, estoy aquí comiendo y de repente, estamos en Los Ángeles, y Elvia que cocina muy rico ya me reconoció por la voz, yo creo", menciona.

Durante la breve grabación el actor de No se aceptan devoluciones siguió los pasos de Chaparro y comenzó a imitarlo hasta en el tono de voz y con frases icónicas; por su parte, la trabajadora dijo que era Omar y señaló que "todos" sus personajes le gustan. Volteando a verla y con un semblante serio le confesó:

"No soy Omar Chaparro", dice Derbez interrumpiendo a la mujer que pregunta, "¿cómo?". "Soy Eugenio Derbez", e inmediatamente después la mujer agrega: "Entonces no le doy la comida" y el clip se corta.

Este divertido momento dejó comentarios como "el Chaparro Derbez", "como 2 gotas de agua, que digo como 2, como cuatro", "Omar Derbez y Eugenio Chaparro", "hermanos gemelos oiga", "igualitos, yo no noto la diferencia" y "y si toda mi vida he sido fan de Derbez pensando que era Omar Chaparro".

De esta manera los famosos se viralizaron y conquistaron las redes sociales, dejándole un momento muy agradable a los internautas, incluyendo a la señora que le vendió comida al presentador, que al final sólo sacó risas de nervios y explicando que se confundió por las voces de ambos.