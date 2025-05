Shakira orgullosa de sus hijos, presume el debut de Sasha y Milán en la música; envía emotivo mensaje a las mamás solteras

Shakira celebró el Día de las Madres muy unida a sus hijos Milán y Sasha interpretando una canción muy romántica y emotiva en piano. Y aprovechando la ocasión, la cantante envió un solidario mensaje a las madres solteras que todos los días dan todo por sus hijos para sacarlos adelante.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira compartió un video en el que aparece junto a sus dos hijos mientras los tres interpretan el tema All of them, canción que la colombiana dedicó a todas las madres por su emotiva letra que habla sobre los desafíos que puede traer la vida y pese a ello logra salir adelante.

Algo que sorprendió del clip fue el talento que sus dos pequeños han mostrado por la música. En recientes días, tanto Milán como Sasha se han dejado ver en eventos musicales y definitivamente queda confirmado que heredaron el talento de su mamá para cantar pero no solo para eso, también tienen una increíble habilidad para tocar instrumentos como la guitarra, el piano y la batería.

Pero el del Día de las Madres vino por doble celebración, pues este 11 de mayo, Sasha y Milán estrenarán el videoclip de su primera canción que recientemente se estrenó, tema que además han dedicado su mamá, algo que puso muy feliz y llenó de orgullo a la artista.

Algo que sorprendió del clip fue el talento que sus dos pequeños han mostrado por la música | Foto: Instagram @shakira

Shakira dedica emotivo mensaje a las mamás solteras el Día de las Madres

La cantante, quien desde su separación de Gerard Piqué ha asumido casi por completo la custodia y cuidado de sus pequeños, dedicó unas palabras a las mamás solteras de todo el mundo porque a pesar de las dificultades hacen todo para que sus hijos puedan cumplir sus sueños.

“Les envío mucho cariño a todas las madres solteras que, a pesar de los desafíos, sigue adelante por sus hijos”.

Milán y Sasha se estrenan en la música con The One

Milán y Sasha, han dado un gran paso en el mundo de la música con el lanzamiento de su primera canción, titulada The One. Este tema forma parte del álbum colectivo Next Generation of Artists, producido por la fundación Let It Beat, que busca impulsar a jóvenes talentos de entre 10 y 20 años.

En The One, Sasha, de 10 años, es el vocalista principal, mientras que Milán, de 12, demuestra su destreza en la batería. La primera presentación en vivo de la canción se llevó a cabo durante la gala de la fundación Let It Beat en Miami, donde ambos hermanos compartieron escenario con otros jóvenes artistas. Shakira estuvo presente en el evento, mostrando su apoyo y orgullo por el debut musical de sus hijos.