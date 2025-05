Niurka Marcos rompe las reglas en “La Casa de los Famosos All-Stars” por pelea con Alicia Machado

La polémica no se detiene en "La Casa de los Famosos All-Stars" por los enfrentamientos entre sus participantes, aunque en esta ocasión uno de ellos llevó al reality show la rivalidad que sostiene en el exterior desde hace varios años. Se trata de Niurka Marcos que, fiel a su estilo, rompió las reglas del juego para hacer frente a los reclamos de Alicia Machado, quien no dudó en cuestionarla sobre el motivo de sus constantes ataques en redes sociales.

La vedette cubana se perfila como una de las participantes favoritas de “La Casa de los Famosos All-Stars” gracias a su peculiar estilo con el que no duda en decir lo que piensa, algo con lo que ha conquistado generaciones que ahora la apoyan en su camino al éxito. Sin embargo, también ha sido testigos de las fuertes declaraciones que ha realizado contra la exreina de belleza a través de sus redes sociales desde hace varios años.

Niurka Marcos cara a cara con Alicia Machado en reality show

Durante la gala de este domingo 11 de mayo se realizó la dinámica de “Congelados” para que Alicia Machado ingresara a “La Casa” con un maletín de dinero que al concluir la competencia se el entregará al segundo lugar. En su visita, la modelo y presentadora de televisión le dedicó algunas palabras a otros participantes hasta dirigirse a Niurka Marcos.

Aunque la modelo no imaginó que la llamada “Mujer escándalo” rompería las reglas para responder a sus reclamos. Ante esto, durante la gala se informó que Marcos sí recibiría una sanción y será nominada esta semana por no apegarse a la dinámica del juego y permanecer callada sin moverse durante la visita de Alicia Machado.

“¿Por qué me odias tanto, Niurka, yo qué te he hecho? Llevas tantos años insultándome y difamándome. ¡Bájale a tu odio!”, dijo Alicia Machado mientras se alejaba de Nirka Marcos que continuó respondiendo entre gritos: “Yo no te odio, yo responde a lo que tú dices. Tú vas adelante y yo voy detrás, nena, yo no tengo para qué odiarte”.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Niurka Marcos y Alicia Machado?

Aunque las declaraciones de las famosas han surgido durante varios años tanto en redes sociales como en los medios, el más reciente sucedió en enero pasado cuando Machado no incluyó a Niurka en una dinámica en la que creó el “elenco ideal” para “La Casa de los Famosos All-Stars” afirmando que no era una digna representante de Cuba.

La vedette fue cuestionada al respecto en un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores en el que arremetió contra la modelo: “No es necesario. Mi caldero escupe las ching*****. Ella solita se ahorca”, y ante la polémica más tarde añadió: “Entiendan esto ella me menciona y se ching*, ¿me entienden? Porque al final del camino ella no representa a nadie, ellos van delante y yo voy detrás. Esa pend*** no es más que un ventrílocuo”.