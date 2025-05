Mamá de Poncho de Nigris enfurece ante las críticas y exige no ser llamada “tóxica”

Todo parece que está lejos de terminar la polémica que rodea a Poncho de Nigris por el conflicto que sostiene con su mamá, Leticia Guajardo, quien en esta ocasión estalló ante los comentarios negativos que recibe en redes sociales debido a sus explosivas declaraciones. La madre del influencer exigió ya no ser llamada "tóxica" o "insoportable" asegurando no ser como la describen ya que no provoca molestias a sus hijos.

Poncho de Nigris tomó la decisión de distanciarse de su mamá luego de que destapara el pleito que tenía con su hija mayor, Ivanna, por la celebración de sus XV años y por lo que recibió duras críticas en redes sociales. Esto desató una intensa batalla de declaraciones en las que Guajardo señaló a la esposa de su hijo, Marcela Mistral, como la responsable de separarlos y ante esto el también empresario no dudó en defender a su familia.

Leticia Guajardo exige detener las críticas en su contra

Durante el reciente capítulo de "Cocinando con las De Nigris" en YouTube, Leticia Guajardo hizo frente a las críticas en su contra y exigió ya no ser llamada "tóxica" por los comentarios que hace sobre su hijo o su familia. Además, de nuevo se refirió a Poncho de Nigris al mencionar que el influencer sería el "tóxico" por la manera en la que se ha dirigido a ella en medio del conflicto que sostienen desde hace varios meses y por el que tampoco habría tenido contacto con sus nietos, aseguró.

Mamá de Poncho de Nigris exige no ser llamada "tóxica" y detener las críticas en su contra. Foto: IG @leticiagdenigris

"Ya basta que me digan tóxica. Una señora tóxica no sale de la casa de sus hijos y les está pidiendo comida y todo, yo al contrario, aquí viene mi hijo y se lleva todo. Aquí el tóxico es otro, pero no importa (...) No soy insoportable, lo que pasa es que no puedo hablar nada que ya todo el mundo me está siguiendo", dijo.

Mamá de Poncho de Nigris rompe en llanto el Día de las Madres

Leticia Guajardo compartió una serie de videos a través de sus historias en Instagram durante el Día de las Madres en los que habló sobre el esfuerzo que hizo para sacar adelante a sus hijos, pero se refirió aún más a Poncho de Nigris al asegurar que fue al que le brindó más apoyo. La madre del influencer no pudo contener las lágrimas al hablar de la ausencia de su hijo en la celebración del 10 de mayo.