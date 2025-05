Lisset recuerda la infidelidad de Demián Bichir con Kate del Castillo

Lisset es una de las figuras más destacadas en el medio artístico y posee una extensa trayectoria, por este motivo es inevitable que surjan detalles relacionados con su vida privada. Como lo ocurrido hace más de 20 años con el actor Demián Bichir, pues luego de siete años juntos pusieron fin a su matrimonio en medio de fuertes rumores de una infidelidad de los que la cantante habló años más tarde revelando que la actriz Kate del Castillo era con quien el actor había sostenido un romance.

Lisset y Demián Bichir se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “Nada Personal” en 1996 y estuvieron juntos en noviazgo por seis años hasta que se casaron el 28 de julio de 2001 en la iglesia de Santa Teresita de Jesús en la Ciudad de México. Pese a que eran una de las parejas favoritas de la industria, en 2003 sorprendieron al anunciar su divorcio puntualizando en que todo había llegado a su fin en buenos términos.

En entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy para su canal de YouTube, Lisset recordó su matrimonio con Demián Bichir y señaló la infidelidad de éste como el motivo por el que decidió divorciarse. La cantante habló sobre el proceso de duelo que enfrentó tras su separación y por el que decidió tomar terapia.

“Nos divorciamos después de siete años por la infidelidad con Kate del Castillo, que se supo después. Lo enfrenté tal cual, hasta que la culpa un día no lo dejó y me lo confesó. Yo lloré mucho, fueron tres meses reales de duelo, con terapia también, claro, y me di cuenta que había idealizado a Demián”, dijo la también actriz.