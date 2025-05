“La Divaza” comparte emotivo mensaje por el primer Día de las Madres tras la muerte de su mamá

Tras varios días de ausencia y silencio en redes sociales, "La Divaza" retomó su cuenta de Instagram para compartir un desgarrador mensaje por el Día de las Madres para su mamá, Kenya Álvarez, que falleció el pasado 2 de mayo tras perder la lucha contra el cáncer de mama. El influencer expresó el dolor que experimenta por la ausencia de su mamá con una serie de fotografías en las que la recuerda en algunos de los momentos que pasaron juntos, ante esto las muestras de cariño no se hicieron esperar a través de los comentarios tanto de fanáticos como de otros creadores de contenido.

Kenya Álvarez fue diagnosticada con cáncer de mama en 2023 y recibió tratamientos médicos en diferentes países, momentos en los que siempre estuvo acompañada del influencer. Sin embargo, días antes de su partida su estado de salud se deterioró por una infección y así lo reveló el youtuber con un video en el que, entre lágrimas, indicó que su mamá falleció la madrugada del 2 de mayo en Caracas, Venezuela.

"La Divaza" recuerda a su mamá en el Día de las Madres

Pedro Luís Figueira, como es el nombre de pila del influencer, se mantiene ausente de redes sociales ante el duelo que enfrenta por el fallecimiento de su mamá; sin embargo, retomó su cuenta de Instagram para recordarla y dedicarle un tierno mensaje por el Día de las Madres, el primero tras su partida.

"La Divaza" recuerda a su mamá en el Día de las Madres. Foto: IG @ladivaza



“Hoy es el primer Día de las Madres sin ti y no hay palabras que puedan llenar el vacío que dejaste. Ya te extraño en cada cosa que antes compartíamos sin darnos cuenta. Te dedico este día en lágrimas, pero también en amor porque aunque no estés fisicamente sigo siendo tu hijo y tu para siempre mi mamá. Feliz día en el cielo. Te amo”, se lee en el mensaje.

¿"La Divaza" se retirará de redes sociales?

Con el mensaje que le dedicó a su mamá, "La Divaza" aprovechó para dirigirse a sus cientos de seguidores en Instagram destacando su ausencia luego de la pérdida en su familia. El también modelo indicó que continuará fuera de los reflectores, aunque no mencionó nada sobre un retiro definitivo dejando claro que tomará tiempo para vivir su duelo junto a sus seres queridos hasta que se sienta listo.

"Perdonen que ando tan desaparecido. No sé cómo volver a las redes aún, no creo estar preparado todavía”, escribió el creador de contenido a través de sus historias en Instagram. Las muestras de afecto no se hicieron esperar y tanto fanáticos como influencers le mostraron su apoyo: "Fuerza, amigo, ella está orgullosa de ti", "Siempre contigo", "Quiero enviarte todo mi cariño y fuerza. Sé que hoy debe ser un día muy duro sin la presencia física de tu mamá" y "Ella te cuida desde el cielo. Te amo, amigo".