Filtran la colaboración de Nodal con Gabito Ballesteros, así la nueva canción: "se arruinaron todos los planes de boda" | VIDEO

¡Los éxitos en el regional mexicano no paran! Anoche Christian Nodal subió al escenario del Palenque de Hermosillo a Gabito Ballesteros y ambos regalaron un show único al ritmo de Adiós Amor, uno de los más grandes éxitos del esposo de Ángela Aguilar.

Sin embargo, esta colaboración en vivo sólo fue una probadita de todo lo que se viene, pues los cantantes de mariacheño y corridos tumbados, respectivamente, están por lanzar su nueva colaboración musical con una nueva canción que promete se de desamor, según las filtraciones que ya son virales en redes sociales.

Una cuenta de fans de Nodal en X compartió distintos filtraciones sobre esta colaboración y ya tenemos parte de la letra de la canción y unas imágenes del video musical que los dos cantantes ya grabaron. ¡Aquí te contamos todos los detalles para que no te los pierdas!

"Christian Nodal junto a Gabito Ballesteros grabando el video oficial de su colaboración", se lee en uno de los tuits virales del momento; allí, las imágenes dejan ver a los intérpretes espalda con espalda mientras de fondo suena el tema que promete ser el éxito del verano. Al mismo tiempo, una lluvia de plumas los baña y la toma extraoficial se corta.

Loa fans de Christian Nodal filtraron en redes sociales parte de la letra de la nueva canción entre el esposo de Ángela Aguilar y Gabito Ballesteros, que aunque toca temas como el desamor, también parece ser una indirecta a esos amores tóxicos y controladores, al menos así lo hace saber el mariacheño con la estrofa: "Otra noche que salí y ya no me controlas".

Por supuesto, en otro de los clips que ya son virales en redes sociales también se escucha un ritmo y letra más claros, esta vez interpretados por el cantante de corridos tumbados, quien habla de la necesidad de despegarse de su examor, con quien incluso se frustraron planes de boda.

"Desde que no estás conmigo me siento al cien

Ya no me marques, por fa, no te hagas la loca

Se arruinaron todos los planes de boda".