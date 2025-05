Fernanfloo anuncia la muerte de su gran compañero “Curly” con un triste VIDEO

Con un video en su canal en YouTube en donde tiene más de 48 millones de seguidores, el creador de contenido Fernanfloo compartió que su gran amigo y fiel compañero Curly, el perrito con el que convivió por 14 años falleció después de atravesar por problemas de salud.

El popular youtuber salvadoreño mencionó que se siente sumamente triste, pero que busca superar la despedida de su gran amigo, por lo que hizo un video para su canal, ya que también sabe que sus seguidores crecieron junto al perrito y que lo vieron desarrollarse a lo largo del tiempo.

“Adiós CURLY… más que una mascota fuiste un gran amigo no solo para mí, sino para millones, te llevare por siempre en mi memoria. Te amaré hasta la eternidad “, escribió el creador de contenido en otra despedida en su cuenta en Instagram en donde agregó varias fotografías junto a su mascota

Luis Fernando Flores Alvarado, mejor conocido como Fernanfloo, quien realizó un video desde la playa, explicó a sus seguidores que el estaba en un viaje mientras le avisaron que Curly, su perrito se puso mal de salud y agregó que no quería entrar en detalles, por lo que dejó de lado el motivo del fallecimiento de su querida mascota.

En el video en donde aparece el creador de contenido se dijo vulnerable y aunque confesó que esperaba no llorar, le es imposible no derramar lágrimas por Curly, quien estuvo junto a el por más de 14 años, casi la mitad de la vida del famoso del Internet, quien en la actualidad tiene 31 años.

“Mucha gente te va recordar super feliz, fuiste un perrito que entregó mucha alegría, fuiste el mejor para la familia, quisiera explayarme un poco más, pero no pensé que me iba a poner tan emotivo y nada, esto es para ti Curly, tu familia te ama, yo no creo en el más allá, pero sí hay algo más allá, quédate tranquilo vas a vivir en el corazón de toda tu familia”, declaró Fernanfloo