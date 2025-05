Exproductora de La Casa de los Famosos asegura que Adrián Marcelo NO fue el más "violento" y culpa a la gente de su permanencia

Adrián Marcelo es considerado por muchos como uno de los habitantes más agresivos y "violentos" que han pasado por La Casa de los Famosos México y de las ediciones de algunos otros países. En esta ocasión el nombre del comediante regiomontano volvió a aparecer en el torneo del reality show, ya que Kirén Miret, exproductora del programa, reveló algunos de los detalles por los que el comediante llegó tan lejos en la segunda temporada.

El regio fue considerado como uno de los personajes más violentos y agresivos que han pisado la casa más famosa de México, por lo que se atacó a muchos de los encarados del programa. En esta ocasión, tras la salida de Kirén de la producción del programa de cara a la tercera temporada, decidió romper el silencio por todo lo ocurrido entorno a Adrián Marcelo.

En la entrevista con René Franco, Miret dejó claro que para ella, Adrián Marcelo no ha sido el personaje más violento que ha pisado La Casa de los Famosos México, para ella no ha dicho nada que no hubiera dicho algún otro participante y en cuanto al nivel de gravedad de los comentarios considera que estuvo a la par de otros personajes que estuvieron dentro de la casa más famosa de México.

"La verdad no sé, si tú te dedicas a ver La Casa de los Famosos México 2 y, quizás esto que voy a decir es poco popular, escena por escena, yo no encuentro un momento en el que Adrián Marcelo sea más violento verbalmente que algún otro personaje o diga algo más grave que lo que le dijeron a él", expresó Miret en la entrevista.

La exproductora dejaría claro que Adrián Marcelo no habría dicho nada que no le dijeran a él otros participantes (IG: hermanosdelechemx)

La exproductora de LCDLFM culpa al público de la permanencia de Adrián Marcelo

Después de dejar en claro que no iba a defender a ningún participante debido a que cada persona es responsable de sus actos dentro de La Casa de los Famosos México, Miret expresó que los que realmente tuvieron al culpa de que Adrián Marcelo durara tanto tiempo dentro del reality show fueron los fans, ya que tuvieron la oportunidad de dejarlo fuera de la competencia casi empezando el programa.

Con esto, la exproductora de La Casa de los Famosos México dejó claro que la verdadera decisión de dejar o sacar al polémico comediante nacido en Monterrey era de la gente que estaba viendo el reality show. Se tiene que recordar que los votantes eran los que decidían todo, por lo que en aquella semana donde todos estuvieron nominados tenían la posibilidad de dejarlo fuera. Es importante recordar que la mayor polémica de la temporada ya había ocurrido cuando todos los habitantes quedaron en la placa.