Entre lágrimas, Maribel Guardia envía conmovedor mensaje a las mamás que han perdido un hijo

En el marco de la celebración por el Día de las Madres, Maribel Guardia dejó de lado la polémica que la envuelve por el conflicto legal con su exnuera, Imelda Garza, y recordó a su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años de edad a causa de un infarto al miocardio. Entre lágrimas, la vedette dedicó un conmovedor mensaje a las mamás que, como ella, enfrentan un gran dolor por la pérdida de un hijo.

La actriz, de 65 años de edad, no pudo contener el llanto al señalar que uno de los días más felices de su vida fue cuando llegó a su casa con su bebé. Además, recordó los retos que enfrentó como en su vida profesional durante la infancia de su hijo cuando decidió darle un giro a sus proyectos ya que dejó de lado algunas telenovelas para abrirse paso en otras con una historia relacionada con niños.

La actriz de “Lagunilla mi barrio” recordó el día en el que Julián Figueroa falleció y cómo ha logrado hacer frente al duelo mientras disfrutaba de los instantes junto a su nieto, José Julián, con quien actualmente permanece distanciada por la intensa batalla legal que sostiene con su exnuera, Imelda Garza. La vedette no dudó en enviar un mensaje a las madres que atraviesan una situación similar a la de ella.

“Tienes que levantarte, uno no quiere ni levantarse de la cama, pero hay que levantarse. Yo sé que mi hijo lo que quisiera es verme bien porque amaba que yo estuviera bien y yo creo también que es algo que también te debes a ti misma, a Dios, porque mientras corra sangre por tus venas tienes que darle gracias a Dios, hacer honor a él y continuar con tu vida. No les puedo decir que lo van a olvidar, ese dolor vive contigo por siempre y para siempre, sería mentira que no es así”, dijo en entrevista para Las Estrellas.