Cuando se trata de moda es imposible dejar de mencionar a Danna Paola, pues su estilo elegante y siempre en tendencia inspira a sus seguidores. Sin embargo, uno de los más recientes la volvió viral en redes sociales ya que, además de sorprender con el radical cambio, algunos de sus seguidores destacaron el gran parecido que éste le hacía tener con Yeri Mua que también porta un look similar al de la cantante en su cabellera.

La intérprete de “Mala fama” no deja de cautivar a sus seguidores en redes sociales con cada uno de sus atuendos, pues se apega a las tendencias de la temporada siempre con un toque de elegancia. Además, no duda en experimentar con looks que pueden ser considerados controversiales por lo extravagante de su diseño y que desatan un intenso debate entre internautas donde sus fanáticos salen en su defensa.

¿Por qué confundieron a Danna Paola con Yeri Mua?

La polémica surgió en febrero pasado, cuando Danna Paola se dejó ver en Italia con un look en color negro que resaltó su belleza y el impactante cambio de look en su cabellera. Y es que la cantante dejó de lado por un momento el tono castaño que tanto la caracteriza para darle una oportunidad al pelirrojo en el que, una vez más, dio muestra de su estilo.

El impactante look de Danna Paola por el que fue confundida con Yeri Mua. Foto: IG @danna

Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios en Instagram destacaron que el tono de su cabellera generaba confusión por el gran parecido que le hacía tener con Yeri Mua. Y es que, incluso, la cantante lució un corte similar con flequillo y levantado con un chongo estilo relajado como suele usarlo la exreina de belleza veracruzana.

Así reaccionó Yeri Mua a las comparaciones con Danna Paola

Ante el alboroto que se generó en redes sociales y luego de que las fotografías de Danna Paola se hicieran virales, la voz de “Chupón” reaccionó dejando claro que entre ellas no existe una rivalidad ya que la cantante asistió al concierto que la también influencer de belleza ofreció en The Yost Theater en Santa Ana, California, aplaudiendo desde primera fila.

“Gracias por venir, preciosa”, escribió Yeri Mua en una fotografía que fue replicada por Danna Paola a través de sus historias en Instagram, con ello dejan de lado toda polémica demostrando la gran amistad que comparten. Aunque internautas también indicaron que, gracias a su look, sí hay un gran parecido entre ellas.