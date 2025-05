Christian Nodal y Ángela Aguilar gritan su amor en Hermosillo rumbo a su primer aniversario de bodas

Ángela Aguilar y Christian Nodal, la pareja que desde hace un año no ha dejado de protagonizar titulares de noticias y redes sociales, sigue disfrutando de su amor y está por cumplir un año de casados y continúan demostrándole al mundo que su amor es real, tal y como sucedió en el Palenque en Hermosillo.

Christian Nodal es uno de los artistas dentro de la cartelera de la ExpoGan Sonora 2025, el cantante llegó hasta la tierra que lo vio nacer, pero no arribó solo, sino acompañado de su esposa Ángela Aguilar, la famosa con quien desde hace un año comparte su vida.

El famoso, como ya es costumbre cantó para su público lo mejor de su repertorio y por supuesto no faltó el tema “Dime cómo quieres”, una pieza que hizo a dueto en el 2020 con Ángela Aguilar, cuando aún no tenían una relación, y que a la fecha no puede faltar en su repertorio, tal y como ahora sucedió cuando se acercó a su esposa para compartir el micrófono.

Al momento de cantar el tema “Dime cómo quieres”, Nodal acudió hasta el lado del redondel para cantar junto a su esposa, quien lo esperaba desde el espacio del público, tal y como ha sucedido en varios momentos, ya que se aprecia que la hija de Pepe Aguilar lo acompaña a las fechas que tiene programadas.

Ángela Aguilar acompaña a Nodal en el Palenque que ofreció en Hermosillo, Sonora. Foto TikTok/expogansonoraoficial

¿Cuándo se casaron Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar unieron sus vidas en una ceremonia civil el 25 de julio del 2024, por lo que este 2025 la pareja celebrará su primer año de casados, según personas allegadas, los enamorados realizarán un festejo en Texas para conmemorar este año de amor a pesar de las adversidades y malos comentarios que han recibido de parte de varias personas del público.

Nodal y Ángela Aguilar de paseo en Sonora

Cabe señalar que antes del compromiso musical de Nodal en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2025, el artista arribó a la “Ciudad del Sol” junto a su esposa Ángela Aguilar, los famosos acudieron a degustar la comida local y aunque Hermosillo se distingue por sus buenos tacos de carne asada, esta vez la pareja prefirió otro antojito callejero que también es de las recetas más populares del lugar.

Nodal y Ángela Aguilar no se privaron de unos deliciosos hot dogs estilo Hermosillo, por lo que se dejaron ver en “dogos Miami”, un popular establecimiento de comida en donde tal y como todos los comensales hicieron fila y disfrutaron de la preparación de este platillo.