Día de las madres: los famosos que están peleados con sus mamás este 10 de mayo

Este 10 de mayo, en México es uno de los días más especiales e importantes, pues, celebramos a todas las mamás de nuestro país, algunos les dan un regalo, otros más las llevan a comer, as consienten en un spa o hacen cualquier tipo de celebración para festejar al ser que nos ha dado la vida.

Aunque la mayoría de las personas celebrarán a sus mamás de cualquier forma, algunos famosos no podrán hacerlo ya que se encuentran distanciados de ellas, y esto no es un secreto para nadie, pues, lo han expuesto en redes sociales en repetidas ocasiones. Debido a lo anterior es que a continuación te haremos un recuento de los famosos que actualmente se encuentran distanciados de sus mamás y también mencionaremos algunas peleas que fueron muy polémicas y que afortunadamente se solucionaron.

Hace unas semanas, el ex integrante de La Casa de los Famosos México, confirmó que había tomado la decisión de alejarse de su madre, la señora Leticia Guajardo, luego de todos los conflictos que había tenido durante los últimos años.

“Yo ya me rindo. Me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá, por mi salud emocional. Ya me hizo mucho daño, quiero liberarme. Así que voy a dejar de ver a mi mamá por un tiempo. Sí le voy a seguir dando dinero a mi papá para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar y eso me da paz y tranquilidad”.Dijo Poncho De Nigris.