Vadhir Derbez habla sobre los gustos de José Eduardo para vestir: "Compórtate ya, por favor"

La familia Derbez fue una de las grandes protagonistas en los Premios Platino, no solo en la ceremonia, sino que también en la alfombra roja. Vadhir Derbez atendió a los medios de comunicación previo a conocer a los ganadores de los premios y dejó mucho de qué hablar. Uno de los temas fue la vestimenta de su hermano José Eduardo, ya que sus lentes siguen dando mucho de qué hablar. El actor y cantante dejó claro que jamás se colocaría ese tipo de cosas.

Vadhir fue cuestionado sobre la forma de vestir de su hermano, en especial de los lentes que se volvieron virales en la alfombra roja que se realizó en Madrid. El cantante confirmó que le ha dicho a su hermano en algunas ocasiones que debe vestirse un poco mejor, ya que con ese tipo de artículos saca el "cobre".

"Ya le digo 'mijo compórtate ya, por favor. Un poquito más de... no sé, sacas el cobre'", dijo Vadhir Derbez cuando se le preguntó por lo que le dice a su hermano cuando se pone ropa como los lentes que se volvieron virales.

Vadhir Derbez dejó claro que lo más importante es el estilo (IG: vadhird)

Vadhir jamás se pondría los lentes de José Eduardo

El cantante compartió que él jamás se pondría unos lentes como esos y algunos otros artículos que usa José Eduardo. En su declaración expresó que quiere mucho a su hermano, pero el estilo y el porte no se debe de perder nunca. Por lo que no se colocaría unos lentes como esos, aunque fueran muy costosos.

"No, no, no. Estilo ante todo, perdón hermano, yo te lo digo a la cara, pero te quiero mucho", expresó el actor para terminar con el tema sobre la forma de vestirse de su hermano José Eduardo.

Vadhir asegura que quiere ser papá

Al terminar con el tema de la ropa de su hermano, el integrante e la dinastía Derbez confirmó que desde la llegada de Aitana, Kailani y ahora la hija de José Eduardo, le han dado ganas de tener un heredero. Vadhir disfruta mucho el tiempo con su hermana pequeña y con sus sobrinas, pero también sabe que cuando empiezan a llorar es momento de irse a su casa.

El cantante deja claro que la paternidad no algo que deba tomar a la ligera, por lo que debe encontrar a la pareja indicada. Esa mujer con la que pueda estar en las buenas y en las malas para poder criar a una familia juntos. Por ahora los hijos no han llegado, pero no descarta poder disfrutar de una familia en el futuro.