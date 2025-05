Revelan el verdadero motivo por el que Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos All Stars

La noche del miércoles 30 de abril el famoso cantante, Lupillo Rivera, abandonó "La Casa de los Famosos All Stars", argumentando que tenía un fuerte problema de salud que le impedía seguir en la competencia. El famoso agradeció todo el apoyo que le brindaron sus compañeros y seguidores.

En una transmisión histórica del reality show de Telemundo, el intérprete de "Grandes ligas" y "Sufriendo a solas" tomó la palabra para decir que un problema de salud ya no le permitía seguir en la competencia. Entre lágrimas, el cantante ofreció una disculpa y abandonó la casa.

Después del emotivo momento que protagonizó Lupillo Rivera, usuarios en redes sociales recordaron que hace unas semanas el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, adelantó que el cantante iba a pedir su salida de "La Casa de los Famosos All Stars" y no precisamente por un tema de salud, si no por un posible proceso legal en su contra.

El cantante salió la noche del 30 de abril. Foto: Telemundo

La verdad detrás de la salida de Lupillo Rivera

Hace unas semanas, Javier Ceriani, uno de los grandes referentes del espectáculo en el país, dijo que Lupillo Rivera recibía información importante del exterior a pesar de que supuestamente estaba aislado dentro de "La Casa de los Famosos All Stars".

En su canal de YouTube, Javier Ceriani apuntó que Lupillo Rivera fue notificado de lo que estaba pasando en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, con las estaciones de radio. Al parecer algunas son investigadas por el FBI y la DEA.

En este sentido el conductor dijo que Lupillo Rivera sabía que algo grave estaba pasando después del proceso del productor Ángel del Villar, por lo que posiblemente él también sería investigado.

"Le dijeron que estaba pasando algo grave con las radios de Los Ángeles, con una investigación del FBI y la DEA, que estaba siendo investigado. Había pasado algo grave después de Ángel del Villar y de Gerardo Ortiz", dijo Javier Ceriani.

De acuerdo con el reporte de Javier Ceriani, Lupillo Rivera habría pedido a su mamá que hiciera todo lo posible para que su nombre no apareciera en las investigaciones del FBI y la DEA. El periodista dijo que el cantante iba a pedir su salida de "La Casa de los Famosos All Stars", lo cual sucedió la tarde de ayer.