¿Qué enfermedad hizo que Lupillo Rivera abandonara La Casa de los Famosos All Stars?

La Casa de los Famosos All Stars dio un giro de 360 grados la noche del 30 de abril cuando Lupillo Rivera informó su salida del reality show. El cantante del regional mexicano, entre lágrimas, reunió a todos los habitantes de la casa para contarles que iba a abandonar el programa más polémico por un tema de salud que tiene que atender lo antes posible. Lupillo ofreció una disculpa a los concursantes, producción, la jefa y a los fans del programa.

Rivera dejó la casa después de 86 días de competencia. El estratega y polémico habitante explicó que le encanta este juego y le gusta ganar, pero en esta ocasión tenía que abandonar La Casa de los Famosos All Stars por un tema crítico de salud que debe de atender. El cantante dejó claro que los va a extrañar mucho.

"Me encanta este juego, me encantar ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Lo voy a extrañar mucho (...) Si algún día los ofendí, una disculpa. Si algún día me pasé, una disculpa. Pero de todo corazón les digo: que gane el mejor", dijo Lupillo en la sala a todos los habitantes que se mantienen dentro de la competencia.