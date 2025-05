Niurka se va contra Lupillo Rivera por abandonar La Casa de los Famosos All Star: “que el ego no lo deje dormir"

Fue la noche de este 30 de abril, cuando la competencia dentro de La Casa de los Famosos All Star dio un giro inesperado con la salida de Lupillo Rivera, quien, por decisión propia abandonó la competencia, esto, supuestamente para atender un tema de salud que le ha rebasado.

Pese a lo anterior, estas últimas horas ha trascendido que la salida de Lupillo tendría que ver con temas legales debido a las investigaciones por el caso de Ángel del Villar y Gerardo Ortiz, mismo que no ha sido confirmado por nadie del equipo del Toro del Corrido, Sin embargo, a unas horas de la salida del reality de Lupillo, Niurka Marcos se le fue con todo al hermano de Jenni Rivera.

Tan solo unas horas después de la salida de Lupillo Rivera del polémico reality show, Niurka Marcos y “El Rey Grupero” se sentaron a conversar sobre la salida del cantante de música mexicana, mientras que el ex conductor de Venga la alegría deseó que Lupillo estuviera pasando un mejor momento y hasta tomando una cerveza, la cubana le deseó todo lo contrario.

Y es que, de acuerdo con Niurka, Lupillo tuvo una muy mala actitud dentro de la competencia, por lo que desea que el cantante no encuentre la paz ni la tranquilidad por lo menos en unos 15 días.

“Yo no…¿te digo lo que yo espero?, yo espero que el p* coraje de haber tenido que retirarse, para no ver su final de m* vencido, le dure por lo menos mínimo, mínimo 15 días ardiendole el cul* de coraje que se tuvo que retirar por miedo a que no lo hubieran fracasar, eso es lo que yo quiero, es lo justo, que el pin* ego no lo deje dormir, ¿sabes por qué es lo que yo quiero?, porque con ese mismo ego, nos pateó el cul* toda la temporada, entonces, que con su misma herramienta de trabajo que es su ego se torture asimismo el desgraciado”, dijo Niurka Marcos

Durante la gala de este miércoles 30 de abril, Lupillo Rivera se paró frente a sus compañeros para compartirles la noticia sobre su decisión de salir de La Casa de los Famosos All Star, a pesar de que el público lo ha salvado en diversas ocasiones de las nominaciones.

“No voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, también me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, a la producción. Los voy a extrañar mucho mis amigos. A mi cuarto, les pido una disculpa. Esto no está a mi alcance, necesito atender esta situación. Y si algún día los ofendí, les pido una disculpa”, dijo Lupillo Rivera