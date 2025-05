Nicola Porcella dispuesto a pasar su vida con Wendy Guevara, asegura que se casaría con la influencer

La primera temporada de "La Casa de los Famosos México" se convirtió en uno de los proyectos favoritos de la pantalla chica e impulsó la carrera de algunos participantes. Entre ellos Wendy Guevara y Nicola Porcella que formaron una gran amistad por la que, incluso, desataron rumores de un romance que el conductor se encargó de reavivar al asegurar que estaría dispuesto a casarse con la influencer por el gran cariño que existe entre ellos.

El "Team infierno" integrado por Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano, Wendy Guevara y Nicola Porcella marcó la primera temporada como una de las favoritas dejando de lado toda polémica con una fuerte carga de humor a través de las bromas entre ellos. Sin embargo, fue la amistad entre los dos últimos famosos la que trascendió la pantalla y por la que se mantienen como los participantes favoritos del reality show.

Durante su reciente participación en el podcast del influencer "Un tal Fredo" para YouTube, Nicola Porcella fue cuestionado sobre su amistad con Wendy Guevara y aquella unión por la que incluso se rumoró de un romance. El actor peruano llenó de halagos a quien fuera su compañera de escena y aseguró que es tal el cariño que existe entre ellos que estaría dispuesto a casarse con ella, aunque no de una manera romántica sino para crear un vínculo que los haga inseparables.

"Con Wendy... Nunca he visto una mujer con el corazón tan noble, nunca en mi vida he visto a una mujer tan noble como lo tiene ella. A veces le digo: ‘Wendy, necesitas tener maldad’, porque todo lo que ha vivido para mí es un ejemplo de vida; es un ejemplo de superación, de supervivencia, un ejemplo de seguir adelante, de que los sueños se logran (…) Para estar donde está ella hay que chambearle y Wendy ha hecho que todas crezcan, no es egoísta”.