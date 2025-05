La canción de José Madero que habla de un feminicidio real

De todas las canciones que José Madero tiene en su repertorio, quizá esta es una de las más fuertes no sólo de componer —dicho así por el propio cantante— sino también de interpretar en vivo. Los seguidores del cantante regiomontano incluso refieren que cantarla en los shows de la gira "Sarajevo" los hace experimentar algo que no se experimenta con el repertorio que José maneja en vivo.

Desde el momento de su lanzamiento, los llamados "Maderistas" indagaron la historia que provocó el nacimiento de "Luciérnaga", una canción que José Madero compuso al enterarse que una de sus seguidoras, Karen Esquivel Espinosa de los Monteros, había sido víctima de feminicidio.

En palabras de José Madero, al saber lo ocurrido con Karen, pensó profundamente en cómo poder hacer algo desde su trinchera y escribió esta canción que recientemente cumplió un año de ser lanzada, pero como dicen los mismos fans: "duele como el primer día".

El caso del feminicidio del que habla José Madero en su canción

Que más que hablar del feminicidio, José Madero intenta reflejar también el dolor de una madre al perder a su hija por este tipo de delitos. Describe desde lo más cercano y sin que él haya experimentado un feminicidio en su vida personal, como lo hubiera hecho la madre de la víctima, Becky Espinosa de los Monteros, con quien tuvo un acercamiento para la realización de esta canción.

"Luciérnaga" es interpretada por José en primera persona, lo que provoca que todavía te acerques más al dolor de la madre de Karen, que intentes experimentar empatía ante lo que sufrió al saber que su hija ya no estaría más con ella, al menos no en un plano físico, porque en el astral, ella la acompaña todos los días.

Fue en 2016 cuando Karen Esquivel, de tan sólo 19 años, desapareció al dirigirse a una farmacia cercana a su hogar. De forma simultánea, también desapareció una mujer de 52 años, Adriana Hernández, reportada como desaparecida al mismo tiempo que Karen. La joven trabajaba en un gimnasio muy cerca de donde estaba ubicado el domicilio de Adriana. Ambos cuerpos fueron encontrados días después al interior de una maleta, en una casa ubicada en la colonia El Tejocote.

Para febrero del 2017, Fernando González García era identificado como principal sospechoso de ambos feminicidios; el hombre trabajaba como franelero en el gimnasio en donde laboraba Karen, la protagonista del caso que aborda José Madero en su canción "Luciérnaga". En marzo del 2018, poco más de un año después, fue sentenciado a prisión vitalicia por este doble feminicidio.

Las claves en el feminicidio de Karen

De acuerdo a lo que el feminicida declaró a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) que el día en que cometió el crimen, había roto con una abstinencia de tres semanas en el consumo de drogas. Karen lo habría sorprendido consumiendo cocaína y al haber confianza entre ellos, ella le llamó la atención y lo amenazó con denunciarlo con los dueños del gimnasio por su consumo.

La reacción de Fernando fue agresiva, llevándolo a actuar físicamente en contra de Karen. Adriana Hernández, vecina del lugar, se dio cuenta de la agresión y al confrontar a González, se convirtió en su segunda víctima. Ambos cuerpos fueron ingresados en un par de maletas, las cuales trasladó a su domicilio en Naucalpan y regresó a su trabajo para realizar sus actividades de manera normal, aunque después decidió huir.

Por un tiempo evadió a la justicia ocultándose en Irapuato, Guanajuato, en donde con una identidad falsa y consiguiendo un nuevo trabajo, mantuvo un perfil bajo y alejado de la mira de las autoridades. Aún con ello, el trabajo de la Fiscalía y la insistencia de los familiares de Karen, encabezados por su madre, Becky Espinosa de los Monteros, llevaron a la captura del feminicida, quien después de negar que él fuera la persona a la que buscaban, confesó sus crímenes.

José Madero habla sobre el caso

Al presentar su último disco, "Sarajevo", en aquella fecha en la que José Madero se hizo viral por vivir su primera alerta sísmica en el WTC de la Ciudad de México, el cantante habló a una reportera sobre la manera en la que se dio el acercamiento entre él y Becky Espinosa, madre de Karen, para la composición de esta canción.

Luego de enterarse que Karen era fan de su música, pensó en alguna manera para homenajearla, pero no sólo eso, sino también de visibilizar esta problemática desde su trinchera, desde su perspectiva. Él declaró que esto es lo más cercano que ha vivido un feminicidio y que en realidad no quiere que se hable de él, sino que se recuerde a Karen, la lucha de su madre y lo lentos que a veces son los procesos para resolver estos casos.

Para la canción, José Madero contó con la colaboración de Becky Espinosa, madre de Karen, quien tiene también una participación en el tema no sólo en la letra, sino también en voz, pues para la grabación de estudio, ella le dedica las siguientes palabras a su hija: "Nuestra conexión es inquebrantable, más allá del tiempo, la distancia y lo palpable. Me consuela llevarte en mí. Cierro los ojos y veo tu luz radiante. La culpa ya no cabe. No había modo de defenderte de esa infamia, de algo inexplicable. Ahora sólo queda nuestro amor inagotable, nuestro amor eterno. Sanar en voz alta evita que otros mueran en silencio. Honraremos tu memoria. Brilla como siempre, hija. Brilla eternamente".

Para los seguidores, José Madero lo logró otra vez. Lejos de lo impactante que puede resultar la música del exvocalista de Pxndx, lo cercanas que puedan sonar para ellos las letras del compositor, "Luciérnaga" es una canción que pasará a la historia en el repertorio de Pepe por tocar uno de los temas más sensibles que vive México con sus mujeres.