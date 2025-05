J-Hope de BTS llega a los cines de México: fecha, precio de boletos y todos los detalles

Las cadenas mexicanas Cinemex y Cinépolis han confirmado que la última gira del cantante J-Hope de BTS "Hope On The Stage" será proyectada en sus salas, por lo que si eres fan del cantante de K-Pop debes conocer todos los detalles ya que la preventa será en pocos días.

Luego de que J-Hope de BTS ofreció dos conciertos en el Palacio de los Deportes el pasado 22 y 23 de marzo de 2025, sus fans podrán disfrutar nuevamente de su espectáculo, pues recientemente se confirmó que a nivel mundial su show llegará la pantalla grande.

Sin embargo, los accesos para esta nueva experiencia K-Pop serán limitados, ya que "Hope On The Stage" en Japón únicamente será proyectado el próximo sábado 31 de mayo, así que aquí te damos todos los detalles sobre la preventa, los precios y los horarios.

J-Hope de BTS llega a los cines de México. (Créditos: BIG HIT / HYBE)

¿Cuándo sale la preventa del "Hope On The Stage" de J-Hope en cines?

La preventa para ver el concierto de J-Hope "Hope On The Stage" de Cinemex y Cinépolis será el próximo viernes 9 de mayo a través de sus sitios oficiales. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la hora, esta información podría ser revelada en los próximos días o suceder durante la mañana como en eventos similares.

Respecto a las funciones, se espera que el concierto de J-Hope de BTS llegué a gran parte de las salas de cine del país o a las de las principales ciudades. A su vez, ambas cadenas de cine mencionaron que habrá diversos horarios para disfrutar de este increíble espectáculo.

¡ARMY! uD83DuDC9C ¡J-Hope llega a Cinemex! uD83DuDD25

Aparta la fecha, porque este 31 de mayo podrás disfrutar de #HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR totalmente en vivo.

uD83CuDF9F? Preventa: 9 de mayo.#jhope#jhope_TOUR_LIVEVIEWING pic.twitter.com/CwQKtCkYAU — Cinemex (@Cinemex) April 30, 2025

Precios de "Hope On The Stage" de J-Hope

Los precios de Cinemex y Cinépolis para poder disfrutar del concierto de J-Hope "Hope On The Stage" pueden variar, pero es importante considerar un anuncio oficial para conocer el costo. Además, se debe mencionar que éstos solamente incluirían la entrada a las salas, por lo que se tiene que pagar por el consumo de alimentos u otro tipo de mercancía.

J-Hope regresa a México con la proyección de su concierto en cines. (Créditos: BIG HIT / HYBE)

Por otro lado, las cadenas de cine advirtieron que es probable que lancen conmemorativos como ha ocurrido con otras proyecciones de conciertos de BTS, pero pidieron a los fans del cantante K-Pop permanecer pendiente de sus redes sociales, ya que ahí darán nuevos anuncios.

Cinemex y Cinépolis tendrán disponible el concierto de J-Hope. (Créditos: BIG HIT / HYBE)

J-Hope invita a sus fans al cine

A través de un video en el canal oficial de BANGTAN TV, J-Hope invitó a sus fans de todo el mundo a asistir a la proyección del concierto "Hope On The Stage" que llegará a diversas salas del mundo. "Les dije que el 2025 quería ver a mis fans de todo el mundo y me esforzaría en llegar a los lugares que no he podido visitar, así que me emociona compartir esta gira mundial", reveló.