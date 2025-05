Conductores de "Hoy" hacen broma pesada Karime Pindter y "rompen" los vidrios de su camioneta | VIDEO

Karime Pindter se convirtió en una de las figuras más queridas dentro del mundo del espectáculo, por lo que cada vez es más común verla en la pantalla chica usando los reflectores para brillar con su personalidad única. Fue así como una de sus últimas aparciones en la televisión estuvo marcada por la felicidad y la angustia, todo en cuestión de horas.

Todo sucedió el pasado 28 de abril cuando la exparticipante de "Acapulco Shore" acudió como invitada al programa matutino "Hoy", cumpliendo su sueño de convertise en conductora de televisión. Durante su participación, compartió pantalla con figuras como Galilea Montijo, Tania Rincón, Raúl Araiza y Nicola Porcella, presentando una versión adaptada de su rutina de ejercicio "Flojos con iniciativa".

Sin embargo, al finalizar el programa, Karime fue víctima de una broma pesada organizada por la producción, pues al salir del foro, encontró su camioneta aparentemente vandalizada, con vidrios rotos y el parabrisas estrellado. La escena, que fue grabada y posteriormente revelada como una broma, mostró a Karime visiblemente alterada, aunque finalmente tomó el incidente con humor.

Un video que pronto circuló por todas las redes sociales captó el instante exacto en que la influencer se topó con lo que parecía ser una escena de vandalismo: su vehículo con los vidrios rotos y el parabrisas aparentemente destrozado. Visiblemente alterada, Karime se acercó al automóvil en estado de shock, repitiendo con incredulidad: “¿Esa es mi camioneta? ¿Y Gabriel?”, refiriéndose a su chofer, quien no se encontraba en el lugar.

La tensión aumentó cuando Nicola Porcella se acercó para tranquilizarla y con un gesto de desconcierto, trató de consolarla sugiriendo que tal vez se trataba de una agresión por parte de detractores en redes sociales. Momentos después, el chofer finalmente apareció, explicando que se había ausentado brevemente para ir a comer y que no había notado ningún incidente en su ausencia.

Karime, aún consternada pero tratando de conservar la compostura, pidió que llamaran a la aseguradora mientras intentaba mantener una actitud calmada, aunque su rostro reflejaba claramente la tensión del momento. Lo que nadie esperaba era el giro que tomaría la historia apenas unos minutos más tarde ya que todo el caos no había sido más que una elaborada broma por parte del equipo de producción de "Hoy".

Ni el parabrisas había sido dañado ni los cristales pertenecían realmente a su camioneta, pues la escena había sido montada cuidadosamente utilizando piezas de vidrio rotas previamente y elementos de utilería. Las ventanas del vehículo fueron bajadas para simular el destrozo y el parabrisas roto colocado sobre el cofre ni siquiera era parte del automóvil de Karime ya que se trataba de una escenografía.

¿Una cámara? ¡Es una broma! Ay no, ¿oye, pero me la rompieron de verdad? [...] Ay Gabriel, qué susto, nunca me habían hecho una broma tan pesada… Aunque sea me pagas la lavada, oye, dijo Karime Pindter con una mezcla de alivio y preocupación.