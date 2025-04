Wendy Guevara exige justicia por Sara Millerey, la mujer trans asesinada en Colombia

El caso de Sara Millerey González Borja, de 32 años de edad, ha conmocionado a Colombia y al mundo entero por la brutal forma en la que fue asesinada, algo ante lo que personalidades se han unido para exigir justicia. Como Wendy Guevara, quien a través de sus redes sociales externó su indignación y pidió que se castigue a los responsables por quienes autoridades ya ofrecieron una recompensa.

Wendy Guevara es una de las figuras más destacadas del medio artístico, las redes sociales y la comunidad LGBT por lo que constantemente es cuestionada por sus fans sobre algunos de los casos que se mantienen fuertes debido a su impacto. Como el de Sara Millerey, cuyo video en el que lucha por su vida al ser arrojada a un río tras ser agredida por un grupo de sujetos, generó gran indignación entre los internautas y se hizo viral de inmediato ante la exigencia de que se encuentre a los responsables.

Durante una transmisión en vivo, la integrante de "Las Perdidas" fue interrogada por sus seguidores sobre el caso de Sara Millerey y cuestionó que, de acuerdo con lo que vio en las imágenes del clip, nadie la ayudara aún cuando la mujer luchaba por su vida. Indicó que aún estaba con vida, por lo que alguien pudo haber entrado para apoyarla y jalarla hasta la orilla del río.

“Dios mío, no sé por qué le hicieron eso, obviamente no puedes hacerle eso a nadie aunque así hayas hecho lo que sea, nadie tiene el derecho de hacerte eso, es una cosa horrible (…) Personas me lo enviaron (el video), unas chicas de un perfil a favor de las personas de la comunidad, me lo enviaron y lo compartí ahorita, ojalá metan a la cárcel a esos hijos de pu** para toda la vida”, dijo la influencer.