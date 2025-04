Santa Fe Klan preocupa a sus fans por alarmante mensaje en redes: "Me alejaré de todo lo malo"

Aunque goza de un arrollador éxito en su carrera musical, Santa Fe Klan no ha evitado ser blanco de controversia por conflictos en su vida privada como el más reciente con Maya Nazor por temas relacionados con el hijo que tienen en común, Luca. Aunque en esta ocasión preocupó a sus fanáticos tras compartir un alarmante mensaje en redes sociales que fue considerado por algunos internautas como un grito de ayuda.

Recientemente, el intérprete de "Te iré a buscar" compartió a través de sus historias en Instagram una fotografía junto a su pequeño hijo, Luca, y la acompañó con un mensaje en el que deja ver que habría terminado con el mediático conflicto que sostuvo con Maya Nazor en el que lanzaron acusaciones sobre el cuidado del menor, su custodia, amenazas y la fuerte suma que el cantante le daría a la modelo por la manutención.

Santa Fe Klan preocupa a sus fans

A tan sólo unos días de haber anunciado nueva música, Santa Fe Klan compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que de inmediato encendió las alertas entre sus seguidores ya que, aseguran, el cantante habría "tocado fondo" y se trataría de un grito de un "desesperado grito de ayuda" ante el mal momento que estaría enfrentando.

Santa Fe Klan preocupa a sus fans por alarmante mensaje en redes sociales. Foto: IG @santa_fe_klan_473

“Gracias, Dios, por darme todo lo que has dado, por lo bueno y lo malo. Me has cambiado mi vida por completo para bien. Gracias a la fe que tengo en ti y por siempre encomendarme a ti me has llenado de bendiciones y siempre estaré agradecido contigo, pero hoy quiero dejar mi vida en tus manos. Guíame por el buen camino, aléjame a la envidia y cuídame de todo el mal, no me dejes caer en la tentación, yo le alejaré de todo lo malo, lo único que quiero pedirte es salud, vida y paz. Te abro la puerta de mi vida y de mi corazón para que me ayudes a sentirme bien y a seguir haciendo mi trabajo sin distraerme en este mundo. En el nombre del padre, del hijo y de mi Santa Fe. Amén”, se lee en el mensaje.

Los comentarios no se hicieron esperar y los fans de Santa Fe Klan le externaron su apoyo ante cualquier situación difícil que pudiera estar enfrentando: "Estamos contigo en las buenas y en las malas”, “Ya toco fondo banda, se vienen las rolas cristianas”, “Esa oración se hace no se escribe”, “Aquí los que siempre apoyaremos a Ángel”, “Por algo estás arriba”, “Contigo hasta donde tope” y “Ya no sabes ni cómo llamar la atención, el pez por su boca muere”.

Santa Fe Klan se reencuentra con su hijo

En enero pasado Santa Fe Klan protagonizó un fuerte enfrentamiento con Maya Nazor a través de redes sociales, mismo que comenzó con una declaración del cantante en el que daba a entender que la modelo no le permitía ver a su hijo. Al respecto, la también influencer no se quedó callada y se defendió de las críticas que esta afirmación generó en su contra asegurando que el artista no tenía acercamiento con el menor pese a que no existían restricciones. Tras varios meses de lo ocurrido, el cantante se reencontró con Luca y así lo mostró en una fotografía publicada en sus redes sociales.

"Eres mi mejor regalo que la vida me ha dado; eres mi verdadero amor, que chido la pasamos hoy jugando. Te amo tanto, mi niño, con todas las fuerzas del mundo te amo, hijo. Nunca te dejaré solito. Me da muchísimo gusto ver cómo te cuida tu mamá".