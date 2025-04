Salvador Zerboni sufre intento de asalto y resulta lesionado al defenderse de los delincuentes, ¿cuál es su estado de salud?

El actor Salvador Zerboni, conocido por su participación "La Casa de los Famosos All-Stars", sorprendió a sus seguidores al compartir una aterradora experiencia que vivió en las calles de la Ciudad de México. En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales y más tarde en una entrevista, Zerboni relató que fue víctima de un intento de asalto mientras realizaba su rutina de ejercicio.

Según con lo compartido por el actor, el incidente ocurrió en un parque cercano a su hogar en la capital mexicana; según el actor, dos jóvenes lo abordaron de manera sorpresiva mientras corría por el lugar, pero lo que comenzó como una escena aparentemente normal, rápidamente se transformó en una situación de alto riesgo.

De acuerdo con sus declaraciones para el programa "De Primera Mano", todo comenzó cuando se encontraba corriendo dentro de un parque en la CDMX cuando notó la presencia de dos jóvenes que parecían señalarlo a la lejanía; pensando que se trataban de algunas personas que quizás lo habían reconocido se preparó para que le pidieran una fotografía, pero todo cambió cuando uno de los sujetos intentó arrancarle la cadena que llevaba puesta y el otro trató de quitarle su celular.

No sabía yo si querían una foto o algo porque traía los audífonos. Me señalaban. Cuando volteé, uno intentó arrancar la cadena, el otro el teléfono, declaró para el programa.

De inmediato, y sin pensarlo demasiado, Zerboni reaccionó "por acto reflejo", como él mismo lo describió; el forcejeo que siguió fue rápido y violento. Según sus palabras, todos cayeron al suelo y los tres estuvieron luchando durante varios minutos. Lo más aterrador de este tipo de situaciones es la incertidumbre sobre cómo podría haber terminado si los delincuentes hubieran estado armados, sin embargo, Zerboni expresó su alivio al saber que los jóvenes no portaban armas, lo que le permitió defenderse.

Tras el violento forcejeo, los delincuentes decidieron huir sin lograr su cometido, pero debido al ataque, Zerboni resultó con una herida en la mano. El actor comentó en dicha entrevista que la experiencia fue traumática, pero también se mostró agradecido por no haber sufrido consecuencias peores; en el momento, el actor no supo si llegó a golpear a los delincuentes, pero lo cierto es que el incidente terminó sin que los agresores pudieran completar el robo.

Nos fuimos los tres al suelo. Allí como que forcejeamos un poco. Fue muy rápido. No entendí si me pegaron, les pegué. Salieron corriendo al final de la historia. Me quedé con mis cosas. No pasó a mayores, solo traigo la mano un poco sangrada. Alcancé a pegarle a uno. Ni tiempo me dio para verles la cara, expresó.