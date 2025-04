Melenie Carmona se hizo la “lipo” y así reaccionaron sus famosos padres Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal dio a conocer que durante el mes de enero se sometió a una cirugía para moldear su figura, lo que la celebridad reveló es que se hizo una “lipo 360” con el objetivo de eliminar algunas inseguridades que tenia y dijo que ahora está muy contenta con los resultados.

La celebridad quien se sabe está probando suerte en el ambiente musical, tal y como su famosa madre dijo que se hizo la operación en Guadalajara y que tenía muchas ganas de compartir todo el proceso con sus seguidores, pero desafortunadamente tuvo unas complicaciones después del procedimiento, aunque aclaró que todo salió bien.

La cantante e influencer recientemente reveló cómo se siente después de someterse a un cambio en su cuerpo, además explicó las razones por las que lo hizo, pero quienes también hablaron al respecto son sus padres, la famosa intérprete de regional mexicano Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, quienes mencionaron lo que piensan sobre el cambio.

“Lo que me hice fue lipo 360 con transferencia a cadera y glúteo, inicialmente cuando tuve la primera consulta con el doctor le dije que lo que tenía inconformidad con mi cuerpo era mi cadera, porque tenía como ‘hip dust’, que no estaban la verdad muy marcados (…) pero no se me veía la cadera así como que redondita como yo quería por más que hacía ejercicio, por más que bajar a mi porcentaje de grasa, por más lo que sea pues no se podía”, dijo Melenie.