Manelyk ya tiene a su primera rival dentro de La Casa de los Famosos Colombia | VIDEO

El pasado 7 de abril se confirmó que el intercambio entre Manelyk y Melissa. La influencer mexicana dejaba La Casa de los Famosos All Stars en un intercambio con el relaity show de Colombia, pero la mexicana llegó a casuar controversias desde el primer instante que pisó la casa de el programa de televisión del país sudamericano. Desde su llegada, Mane se percató que no sería bien recibida por una de las participantes, misma con la que ya tuvo los primeros roces.

La habitante de La Casa de los Famosos Colombia que no recibió de buena manera a Mane fue Yina Calderón, quien no se presentó con la mexicana en su llegada a la casa. Desde ese momento, la Reina de los reality shows se percató que no era una habitante cualquiera, sino su primera rival y con quien tendría los primeros roces, prácticamente desde las primeras horas en el país cafetalero. Lo que parecía como una sorpresa para los televidentes y para los habitantes se convirtió inmediatamente en un campo de batalla.

Después de ver como todos los habitantes la saludaban con beso y abrazo, llegó el momento de saludar a Yina, quien no se tomó la molestia de ponerse de pie o voltearla a ver. La DJ continuó cenando a pesar de que Mane intentó saludarla. El resto de los concursantes intentaron bajar la tensión e invitaron a la exacahsore a sentarse para seguir disfrutando de la fiesta de cumpleaños.

Primera pelea entre Manelyk y Yina

El primer momento en el que Mane contestó a los ataques recibidos durante la cena fue cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los conductores, le preguntaron pro el recibimiento que le brindaron los habitantes de la casa más famosa de todo Colombia. La Reina de los reality shows explicó que no entendía porque Yina la había tratado mal en su llegada. "Yina... no sé, ni me conoce, no sé si se siente pelada, pero no importa".

La colombiana no se quedó callada cuando le preguntaron por la llegada de Manelyk. Yina aseguró no entender lo que dijo y que al encontrarse en La Casa de los Famosos Colombia le tocaba comenzar a hablar como colombiana para que se le pudiera entender. Posteriormente atacó diciendo que tuvo un perfume que huele asqueroso.

"Primero que nada, no sé qué significa pelada, así que le va a tocar empezar a hablar en español colombiano para que le pueda entender. Y dos, tiene un perfume que le huele asqueroso, por eso es que no me la aguanto", dijo Yina.

La venganza de Manelyk

Cuando parecía que todo se había calmado, la gala había terminado y era momento prepararse para dormir, Mane decidió activar el plan en el que se vengaría por los ataques durante el programa. La exacashore habría ingresado al cuarto cuando Calderón estaba desmaquillándose. La colombiana explotó solo con verla, lo que hizo que González disfrutara del momento.

"Vete de mi espacio, a un metro de distancia de mí. No te saco porque no te puedo tocar, porque si te toco me expulsan... Aléjate a un metro de distancia te estoy diciendo", dijo Yina al ver a la mexicana entrar al cuarto.

Mane, con una sonrisa en la cara, comenzó a quitarse el maquillarse y aprovechó para preguntarle que qué le iba a hacer, si le iba apegar o que era lo que iba a hacer para que se fuera. Al final la Reina de los reality show le dijo "perro que ladra no muerde". La tensión subió y la mexicana terminó diciéndole que sabía que era su fan y que si quería cuando se fuera de la casa le regalaba una foto.