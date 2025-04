Mamá de Vadhir Derbez defiende a su hijo de las críticas por su participación en Pa’l Norte

El pasado fin de semana se realizó una nueva edición de Pa'l Norte que cada año reúne a grandes figuras de la industria musical como Olivia Rodrigo, Los Auténticos Decadentes, Caloncho y A.B. Quintanilla -éste último rindió un homenaje a su hermana, Selena Quintanilla por el 30 aniversario de su muerte-. Entre los artistas destacó la presencia de Vadhir Derbez, quien debutó sobre el escenario del festival generando críticas en redes sociales a las que su mamá, Silvana Prince, no dudó en defenderlo.

Vadhir Derbez ha demostrado ser un artista multifacético, pues además de actuar también posee un gran talento como modelo, compositor, músico y cantante. Algo que, incluso, ha sido reconocido por su padre, Eugenio Derbez, y que esta vez lo llevó al escenario del Festival Pa’l Norte que celebró su más reciente edición el pasado fin de semana en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Vadhir Derbez recibe críticas por su participación en Pa'l Norte

A través de su cuenta de Instagram, Vadhir Derbez compartió una serie de fotografías de su participación en Pa'l Norte y las acompañó de un mensaje en el que admite haber experimentado un gran nerviosismo al tratarse de su primer festival. El actor, de 34 años de edad, agradeció al público por el recibimiento y el apoyo que le han brindado a su carrera en la música en la que se ha enfocado en los últimos años.

Vadhir Derbez recibe críticas por su participación en Pa'l Norte. Foto: IG @vadhird

"Primer festival de música y la rompimos. Creo que moría de nervio por la expectativa, por no saber cómo iban a salir las cosas o si la gente lo iba a disfrutar como yo quería (...) Entre la adrenalina y los gritos de la gente todo lo demás desapareció y conecté increíble con todos ustedes y estuvo cabro*. Gracias a cada una de las personas que fueron a cantar y apoyar esto. Y a los que se toparon con el show por accidente también que perro que se quedaron, ¡que sea uno de muchos más!", se lee en el mensaje.

Los comentarios no se hicieron esperar y el también cantante recibió críticas por su lugar en Pa'l Norte, mientras algunos mencionaron su experiencia en la industria otros hicieron lo mismo con el supuesto impulso por su apellido: "Este vato no canta", "Mientras otros le gritaban 'ya encuérat*', yo estaba ahí por su talento" y "Cuando no crees de manera orgánica pierde el chiste".

Silvana Prince defiende a su hijo, Vadhir, de las críticas

Ante los comentarios negativos que recibió Vadhir Derbez, su mamá, Silvana Prince, no dudó en salir en su defensa y compartió un mensaje en redes sociales en el que le mostró su total apoyo al cantante por su debut en un festival de música. A ella se sumó Eugenio Derbez, quien también hizo una publicación entre los comentarios expresando lo orgulloso que estaba de los éxitos de su hijo.

"Felicidades mi niño, Vadhir Derbez, y que sigan ladrando, señal de que sigues avanzando después de tantos años de trabajo y esfuerzo propio. A algunos les molesta el brillo ajeno y esos comentarios sólo son el reflejo de lo que llevan por dentro. ¡Te amo!", escribió Prince.