Llega a Netflix el nuevo K-Drama de fantasía y romance que te hará creer en el amor de nuevo

Netflix acaba de anunciar que muy pronto llegará a su catálogo un nuevo K-Drama de fantasía y romance que te hará creer en el amor nuevamente. A través de sus redes oficiales, la plataforma de streaming confirmó que muy pronto estará disponible "Heavenly Ever After", una historia conmovedora y única.

De acuerdo con Netflix, el nuevo drama coreano "Heavenly Ever After" (Hasta que el cielo nos reúna, en español) llegará el próximo 19 de abril a la plataforma y cada episodio se estrenará los sábados. Sin embargo, todavía no se sabe cuántos episodios tendrá, aunque es probable que sean entre 10 y 16, los cuales estarán doblados al español.

Por otro lado, esta nueva producción de Netflix promete ser un éxito, pues es una historia totalmente original que habla sobre el amor más allá de la muerte, un tema poco tratado en los K-Dramas.

"Heavenly Ever After" es una producción original de Netflix. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata el nuevo K-Drama de Netflix?

“Heavenly Ever After” es un K-Drama original de Netflix que trata sobre Lee Hae Sook, una mujer que se reencuentra con su esposo en el cielo después de morir. A diferencia de los demás residentes, ella decide mantener su apariencia de una mujer de 80 años, mientras que su esposo, Go Nak Joon, sigue luciendo como un hombre de 20 años.

Aunque su esposo promete amarla pese a su apariencia de una mujer mayor, Lee Hae Sook se siente incomoda, ya que su cuerpo de 80 años tiene ciertas limitaciones. Además, no puede evitar sentir celos de otras mujeres más jóvenes, quienes se sienten atraídas por su esposo.

Sin embargo, su esposo Go Nak Joon intenta demostrarle su amor y le deja claro que sin importar como se vea y él siempre la amará, incluso después de la muerte.

"Heavenly Ever After" llega a Netflix el 19 abril. (Créditos: Netflix)

¿Qué tal si el amor trasciende más allá de la vida? Hae-sook tiene una segunda oportunidad con su primer amor… en el cielo. ? 'Hasta que el cielo nos reúna', el 19 de abril en Netflix. pic.twitter.com/DWKrGN1pBG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 3, 2025

¿Qué más debo saber sobre el K-Drama "Heavenly Ever After" de Netflix?

Título en inglés: Heavenly Ever After

También conocido como: Hasta que el cielo nos reúna

Género: Fantasía, Romance

Episodios:

Cadena: Netflix, JTBC

Periodo de emisión: 19-Abril-2025 al TBA

Director: Kim Suk Yoon

Guionista: Kim Soo Jin, Lee Nam Kyu

"Heavenly Ever After" es un K-Drama de romance y fantasía. (Créditos: Netflix)

