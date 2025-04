Kanye West explota contra Taylor Swift, la culpa de su debacle y por nunca tocar en el Super Bowl

Kanye West acaba de revivir uno de los más grandes conflictos en la industria del entretenimiento. Se trata de su batalla en contra de la cantante Taylor Swift, misma que parecía haber entrado en un momento de tregua. Todo lo contrario, pues el rapero se le fue encima a través de las redes sociales.

El mensaje de Ye, como se hace llamar en esta temporada musical, apareció en su perfil oficial de X, pero fue inmediatamente eliminado. En este, asegura que Taylor Swift es la culpable de que no haya sido invitado al Super Bowl para tocar en el Medio Tiempo, especialmente por todo el revuelo que ha causado su relación con Travis Kelce.

Aseguró que hay tres momentos clave en los que no pudo cantar para el evento deportivo más visto de los Estados Unidos: el primero, cuando habló públicamente en contra de George Bush durante el huracán Katrina; el segundo por culpa de Taylor Swift y todo el movimiento que armó en la NFL; por último, el apoyo que brindó a Donald Trump usando artículos de propaganda con la frase "Make America Great Again".

“Nunca se me permitió hacer el Super Bowl por tres momentos. George Bush no se preocupa por la gente negra. El momento del movimiento de Taylor Swift. Usar una gorra MAGA”, escribió el reconocido músico, pero momentos después lo borró y no dio más explicaciones.

La cantante no se ha defendido en esta ocasión. Crédito: @TaylorSwift Facebook

El día cero, cuando Kanye hizo enojar a todos los fans de Taylor Swift

El conflicto público entre Kanye West y Taylor Swift ha sido uno de los conflictos más comentados en la industria musical durante más de una década. El origen de esta disputa se remonta a los MTV Video Music Awards de 2009, un evento que marcó el inicio de una tensa relación entre ambos artistas.

En aquella ceremonia, Taylor Swift recibió el premio al Mejor Video Femenino por su canción "You Belong With Me". Sin embargo, su momento de gloria fue interrumpido abruptamente por Kanye West, quien subió al escenario, le arrebató el micrófono y declaró que Beyoncé merecía el premio por su video "Single Ladies (Put a Ring on It)".

Años después, la controversia resurgió con el lanzamiento de la canción "Famous" de Kanye West en 2016. La letra de la canción incluía una línea en la que West afirmaba: "Siento que Taylor y yo podríamos tener sexo / ¿Por qué? Yo hice famosa a esa p***". Esta declaración generó una fuerte reacción por parte de Swift, quien negó haber dado su consentimiento para dicha referencia.

La situación se intensificó cuando Kim Kardashian, entonces esposa de West, publicó un video en redes sociales que supuestamente mostraba una conversación telefónica entre West y Swift, en la que esta última parecía dar su aprobación a la letra de la canción. Sin embargo, Swift respondió que el video estaba editado, que no incluía el contexto completo de la conversación.

Desde entonces, la relación entre Kanye West y Taylor Swift ha sido tensa, específicamente marcada por declaraciones públicas o por canciones de diversos artistas que hacen referencia al conflicto. Aunque ha habido momentos en los que estuvieron a punto de olvidarlo todo atras, la enemistad entre estos dos artistas sigue siendo un tema recurrente en la cultura pop.