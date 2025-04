Jillian Lauren, esposa del bajista de Weezer, es baleada por la policía luego de una persecución, se le acusa de homicidio

El martes 8 de abril de 2025, en el vecindario de Eagle Rock en Los Ángeles, un incidente policial involucró a Jillian Shriner, esposa del bajista de Weezer, Scott Shriner. La policía respondió a un llamado por una persona atropellada y la huída del presunto perpetrador, al llegar al lugar encontraron a Jillian armada a las afueras de su residencia.

Todo sucedió aproximadamente a las 3:25 pm cuando la policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a un llamado por un atropello y fuga en una autopista cercana; de acuerdo con lo compartido por las autoridades, 3 sospechosos habían huido a pie del lugar del incidente, pero mientras los oficiales buscaban a los fugitivos, observaron a Jillian Shriner, de 51 años, armada con una pistola fuera de su casa.

A pesar de las órdenes de los oficiales ella apuntó con el arma hacia ellos, lo que llevó a que le dispararan y terminaran hiriéndola en el hombro; ella regresó a su hogar tras el tiroteo y luego de 30 minutos resguardada en su casa, salió acompañada por una niñera antes de ser detenida. Después de recibir atención médica, se dio a conocer que la herida no ponía en peligro su vida y fue arrestada bajo los cargos de intento de asesinato.

La famosa escritora Jillian Shriner es detenida por intento de asesinato

Según informó el cuerpo de policías al medio internacional TMZ, los agentes abrieron fuego contra Lauren y la alcanzaron en el hombro luego de que ella ignorara en varias ocasiones sus instrucciones, después se dio a conocer que la escritora ni siquiera había escuchado las órdenes de los oficiales. Así, Lauren volvió a ingresar a la vivienda tras recibir el disparo, pero al poco tiempo salió con las manos en alto para entregarse a las autoridades.

Se espera que las autoridades proporcionen más información a medida que avance la investigación.

Fotografía: Instagram/@sgs711

Aunque Jillian Shriner fue arrestada bajo cargos de intento de asesinato y se encontró una pistola de 9 milímetros en su hogar, las autoridades la liberaron poco después ya que se descubrió que Jillian no estaba involucrada en el atropello y fuga inicial; de la misma forma, se dio a conocer que no se registraron personas heridas entre los oficiales o miembros de la comunidad durante el incidente. En cuanto a los sospechosos, se dio a conocer que uno de ellos fue detenido, mientras los otros dos continúan sin ser identificados.

¿Quién es Jillian Shriner?

Jillian Lauren es una escritora estadounidense, reconocida por sus libros que exploran temas de identidad y experiencias personales. Nació el 16 de agosto de 1973 en Livingston, Nueva Jersey, y estudió brevemente actuación en la Universidad de Nueva York, después de mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en las artes escénicas y la escritura.

Entre sus obras más destacadas se encuentran "Some Girls: My Life in a Harem" (2010), donde relata su tiempo en el harem del Príncipe Jefri Bolkiah de Brunéi; "Pretty" (2011), una novela de ficción; y "Everything You Ever Wanted" (2015), que narra su experiencia con la adopción y la maternidad. Su libro más reciente, "Behold the Monster: Confronting America's Most Prolific Serial Killer" (2023), se basa en sus entrevistas con Samuel Little, el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos.

Este evento ha atraído la atención de los medios y del público, dada la conexión de Jillian con figuras públicas y la naturaleza inusual del incidente.

Fotografía: Instagram/@sgs711

Además de su carrera literaria, Jillian es una defensora de la adopción y ha compartido abiertamente sus experiencias como madre adoptiva, pues la pareja adoptó dos hijos con quienes viven en Los Ángeles. Su trabajo ha aparecido en diversas publicaciones, incluyendo The New York Times, The Paris Review y Vanity Fair. Por otra parte, Jillian está casada desde 2005 con Scott Shriner, bajista de la banda de rock Weezer.