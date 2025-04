Así se despidió Memo del Bosque de sus amigos, jugaron el "último póker del año" y les leyó una carta

El 8 de abril de 2025, la industria del entretenimiento en México y América Latina perdió uno de sus grandes referentes, pues Guillermo "Memo" del Bosque, productor y creador de formatos televisivos que marcaron a generaciones, murió a los 64 años después de enfrentar con valentía una lucha contra el cáncer que se extendió por casi dos décadas.

Su muerte fue confirmada a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó un mensaje claro y conmovedor: "hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida, el cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más".

Memo del Bosque fue diagnosticado en 2007 con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y aunque este padecimiento suele tener buenos pronósticos en etapas tempranas (según la American Cancer Society, la tasa de supervivencia puede alcanzar hasta el 87%), su caso fue especialmente complejo.

Por ello, en 2019 se sometió a un trasplante de médula ósea y pasó por múltiples tratamientos, incluyendo quimioterapia, radiación y terapias inmunológicas. Sin embargo, de acuerdo con lo revelado por su amigo y productor Gerardo Quiroz, durante sus últimos meses de vida, Memo decidió suspender los tratamientos convencionales para apostar por medicina alternativa en Texas, Estados Unidos.

La emotiva despedida de Memo del Bosque hacia sus amigos

Después de darse a conocer la muerte del productor, las redes sociales se volcaron en mensajes de aliento y dolor por la pérdida de uno de los pioneros en lo que hoy conocemos como la televisión mexicana. De la misma forma, muchas figuras del espectáculo recordaron cómo fue trabajar con él, pues además de tener un radar natural para detectar el talento, Memo también logró formar vínculos muy fuertes dentro de un terreno en el que puede resultar difícil encontrar amigos de verdad.

Gracias a su intuición creativa, dio espacio a talentos emergentes como Facundo, Adal Ramones, Videgaray , entre otros, que se convirtieron en figuras clave del entretenimiento en México.

Fotografía: Instagram/@memodelbosquetv

Fue así como en diciembre de 2024, sabiendo que sus días estaban contados, Memo se reunió con sus amigos más cercanos para compartir lo que ellos describen como su "última partida de póker del año", pero lo que parecía ser una velada más, se convirtió en una emotiva despedida.

En aquella reunión, junto a colegas como Gerardo Quiroz, con quien compartió más de 30 años de amistad, sorprendió a todos con una carta escrita a mano. En ella, Memo les agradecía por los años de trabajo, los momentos compartidos y el amor fraternal que siempre lo acompañó.

Que nos iba a extrañar y que había sido un viaje maravilloso; llegué a mi casa muy afectado, pero mi mujer me dijo "qué bonito detalle que se haya querido despedir", aún así todos seguimos orando, dijo Gerardo Quiroz.

Y es que Del Bosque había sido informado meses antes por sus médicos de que tenía apenas 90 días de vida, pero fiel a su estilo, tomó el control de su destino y decidió vivir ese tiempo con dignidad, alejado de hospitales y tratamientos dolorosos. Por lo que en vez de resignarse, optó por despedirse de los suyos con alegría y sin miedo. Memo del Bosque revolucionó la televisión mexicana en los años 90.

Fotografía: Instagram/@memodelbosquetv

¿Dónde tenía cáncer Memo del Bosque?

Memo del Bosque fue diagnosticado en 2007 con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, específicamente los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunológico. Este tipo de cáncer no se localiza en un solo órgano, sino que puede comenzar en cualquier parte del cuerpo donde haya tejido linfático, como:

Ganglios linfáticos del cuello, axilas o ingles.

Bazo

Médula ósea

Timo

Tracto digestivo

Amígdalas

Aunque no se especificó públicamente en qué parte exacta se originó su linfoma, en varias entrevistas se mencionó que la enfermedad se extendió y requirió tratamientos intensos, lo que podría indicar que el cáncer llegó a un estado avanzado o recurrente. En sus últimos años, Memo enfrentó recaídas severas, lo que también sugiere que el cáncer ya había comprometido varias áreas del sistema linfático y, posiblemente, órganos vitales.