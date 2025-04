Memo del Bosque reveló que fue despedido de Telehit al ser diagnosticado con cáncer

El mundo del entretenimiento despide este lunes 7 de abril a una de sus grandes figuras: Memo del Bosque. El productor falleció a los 64 años de edad tras perder la lucha contra el cáncer dejando un gran legado en la industria con proyectos que se mantienen en la memoria del público. Como Telehit que, aunque dejó huella en su carrera por el arrollador éxito que gozó, también significó un duro golpe ya que fue despedido justo cuando fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin y mientras estaba hospitalizado.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más (…) Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su creador”, se lee en el comunicado escrito a manera de carta con la que se anunció la muerte del productor.