Lupita D'Alessio continúa su recuperación y manda preocupante mensaje: "tú sigues siendo mi refugio"

La salud de Lupita D'Alessio sigue preocupando a todo México, pues aunque salió el hospital el pasado 27 de marzo, se sabe que continúa con su recuperación en casa; todo esto se da en medio de nuevos detalles sobre su vida privada y es que se sabe que la "Leona Dormida" ya tiene listo su testamente e incluso la última voluntad que deberán de cumplirle una vez que trascienda.

Ahora, la cantante mexicana sorprendió en redes sociales con un nuevo mensaje que aunque resulta preocupante por el contexto en el que se recibe, también es esperanzador y nos muestra un poco de cómo se sigue recuperando la querida Lupita D'Alessio. Hace unas horas la famosa de 71 años compartió un par de mensajes a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el primero de ellos, la intérprete explicó que actualmente no se guía con sus propias fuerzas, sino con las que Dios le da y para ello mandó una oración en la que aseguró que sola no podría soportar el camino; en cambio, gracias a su fe, lo tiene "todo". Su posteo rápidamente recibió el apoyo de sus seguidores, quienes no la han dejado de apoyar en las últimas semanas en las que su salud se vio comprometida.

"Me señor Jesús mi Dios y Salvador , de ti vienen mis fuerzas porque sola no podría tú eres mi Roca , mi castillo , mi escudo , si te tengo a ti lo tengo todo , tú sigues siendo mi refugio a quien le cuento todos mis pensamientos y emociones y tú haces lo imposible que está en mi , lo conviertes en lo posible , eso es inexplicable pero te necesito siempre por la eternidad Amén", escribió.

Lupita D'Alessio se encuentra en recuperación en su casa de Cancún. (Foto: IG @soylupitadalessio)

Lupita D'Alessio reaparece en redes y asegura que "no hay salvación"

Luego del mensaje anterior que Lupita D'Alessio compartió la tarde del domingo, este lunes por la mañana mandó un segundo mensaje; en esta ocasión se trata de un versículo de la biblia que también muestra la fe que tiene en estos complicados momentos. Sin embargo, también despertó la preocupación, pues en la oración se da a entender que no existe la salvación.

"Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvados", recordó de Hechos 4:12 RVR1960.

Los versículos han sido la forma en la que se comunica con sus fans. (Foto: IG @soylupitadalessio)

Hasta ahora estos mensajes de fe, esperanza y que da en medio de su recuperación son solo algunas de las apariciones que ha mantenido para su fiel público, quien no la ha dejado sola en estas semanas que su salud no ha visto su mejor momento. Por su parte, sus hijos sí han hablado de la recuperación de la cantante; en la última actualización que dio Jorge D'Alessio sobre los cuidados que recibe su madre en su casa de Cancún, explicó que pese que su madre salió del nosocomio, la familia se mantiene preocupada.

Otro de los mensajes que Lupita D'Alessio compartió este lunes. (Foto: IG @soylupitadalessio)

"Muy bien, gracias a Dios ya en casa, nos da mucha alegría. Cuando una mamá o un papá o un ser querido pasa un mal momento de salud es una preocupación", dijo al programa Cuéntamelo, ya! Por otro lado, explicó que la "Leona Dormida" fue hospitalizada por una inflamación en los bronquios por un virus y que tras salir del nosocomio permanecerá al menos tres semanas en recuperación.