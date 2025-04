La vez que Luis Miguel le preparó una sorpresa a Memo del Bosque: "una experiencia espectacular"

La muerte de Memo del Bosque causó consternación en todo México, pues si hubo una figura que fue revolucionaria y creativa para la televisión fue precisamente el productor mexicano, quien perdió la vida este lunes 7 de abril tras una larga lucha contra el cáncer. Ante ello se ha recordado no sólo el legado que Guillermo dejó, sino también las declaraciones que ofreció en entrevistas y pódcast, una de las que más revuelo está causando fue cuando habló sobre Luis Miguel.

A finales de 2024, Memo del Bosque estuvo como invitado en N Estado Burresco, el canal de YouTube de Jorge "El Burro" Van Rankin, para conversar como grandes amigos sobre la vida y el trabajo que el productor logró en el mundo del entretenimiento. Al recordar algunas anécdotas, el hoy fallecido no pudo evitar recordar la vez que trabajó con Luis Miguel en una producción especial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y que terminó con una tremenda sorpresa por parte del cantante al esposo de Vica Andrade.

Durante la conversación recordó que cuando dirigió este proyecto especial al "Sol de México" se enfrentó a distintos momentos, como los comentarios del equipo de trabajo del cantante que aseguraban que Luismi no estaría contento con las ideas que el productor tenía en mente. Asimismo, relató que en medio del cansancio, el intérprete de "La chica del bikini azul" se le acercó para ver todo el material.

"Una anécdota de esa (experiencia con Luis Miguel), ¿te acuerdas de esas grúas enormes que había, todavía no había la delgadita, sino unas pesadas. La trepo al escenario y llegan todos sus segundos ahí y (me dicen) 'no, esto no lo va a querer Micky cuando llegue'. Bueno, déjame que la vea y si no le gusta la bajo", mencionó.

La vez que Luis Miguel y Memo del Bosque trabajaron juntos

Luego de recordar que la primera impresión que tuvo con el equipo de Luis Miguel, Memo del Bosque explicó que lo que quería hacer al montar en el escenario del Auditorio Nacional una grúa enorme era jugar con las tomas y darle todavía más protagonismo al cantante. Después, llegó el turno del novio de Paloma Cuevas, quien le preguntó qué era eso y quedó fascinado con la idea de que su cara tendría tomas close up en distintos momentos del show.

Tras el éxito que fue la grabación de este concierto de Luis Miguel, el productor de Telehit se acercó al cantante para despedirse, sin pensar que el cantante le pediría ver un poco de lo que se grabó y por supuesto, accedió, esto sin saber que el material entero se había perdido.

"Se chingó, Burro, todo el especial, las 20 canciones o lo que haya cantado, en el camerino conmigo. Yo decía, este tipo qué onda, ya cantó, está cansado, gente que tenía que ver y a parte se aventó toda la grabación completa", mencionó.

Durante esta confesión, Memo del Bosque explicó que en todo momento Luis Miguel hizo comentarios como que de repente se veía despeinado ante lo mucho que juega con su cabello en el escenario y si bien no le pidió que se editaran las tomas, el productor recuerda que en la edición hizo close up al rostro para que Luismi se sintiera todavía más cómodo.

El productor detalló que tiempo después viajó hasta Los Ángeles, California, para presentarle el resultado y allí también estaba Julio Sáenz y otros miembros de la disquera. Recuerda que Luis Miguel no tardó nada en ponerse de pie en la sala para comenzar a bailar, ¡y todos lo siguieron! "Todos los de atrás se levantan y empiezan a bailar, ya me levanto y también yo (me puse a bailar)", dijo.

Finalmente, esta experiencia terminó cuando salieron de la sala y Luis Miguel lo invitó a cenar como muestra de agradecimiento. "Me dijo, vamos a cenar porque yo no puedo dormir sin cenar carne, algo fuerte, una cafetería, restaurante casi solo. Yo con él, tres, cuatro gentes platicando. Es una experiencia que fue maravillosa", concluyó.