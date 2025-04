La Güera de las Estrellas: ¿una MALDICIÓN es más fuerte que la brujería?

Ya es lunes y como todos saben, es día del live de La Güera de las Estrellas. Para este 7 de abril, la psíquica de México tiene preparado un programa bastante especial, donde el tema de las maldiciones será el punto más importante. Para este inicio de semana nos enseñará a proteger nuestra casa y a realizar un ritual para que el mal nos abandone. Recuerda que en caso de no poder seguir el directo en vivo, siempre se puede revisar lo más importante a través del portal web de El Heraldo de México.

Para esta tarde, La Güera tiene preparado un programa donde se explicará que son las maldiciones, por qué se maldecía en la antigüedad y algunos rituales de protección ante maldiciones y que el mal pueda salir de nuestras vidas de una vez por todas. Otro de los puntos importantes sobre este tema tiene que ver con las maldiciones de padres a hijos.

Con la llegada de abril, la psíquica de México revelará que nos depara el cuarto mes del 2025, qué hacer en este mes y algunos detalles de la numerología. Para ser más precisos, nos revelará cuáles son los números considerados como de mala suerte. En el tema de horóscopos, el Padrino contará cuáles son los más tiernos y los más distraídos.

Todo lo que te hemos contado es, hasta ahora, un pequeño adelanto de lo que La Güera de las Estrellas nos tiene preparado para el programa en exclusiva a través de TikTok y YouTube de El Heraldo de México. Recuerda que puedes hacer preguntas en vivo y la psíquica de México te responderá.

Terremoto de 7.7

La psíquica de México confirmo su predicción donde indicó que en abril se iban a presentar algunos terremotos en diferentes partes del mundo. Neptuno, al activarse con Aries se iba a presentar la furia del agua y con esto maremotos y terremotos. Esta actividad hará que se presenten más terremotos a lo largo de los días.

Los días santos son meses de mucha oscuridad

La Güera de las estrellas dejó claro que abril es un mes muy complicado, ya que los brujos están más activos, pero también cuando más maldiciones se presenta debido a que son días santos. Estos días son difíciles debido a que existe tanta oscuridad sobre el planeta. Por ese motivo debemos se deben tener en cuenta algunos rituales para evitar que lleguen las maldiciones y el mal.

Signos del zodiaco más distraídos

Piscis es el signo de agua que se pierde en sí mismo.

Géminis se rige por mercurio y en todo momento su mente está en constante movimiento perdiéndose en sus pensamientos.

¿Una maldición es más fuerte que una brujería?

Las maldiciones son palabras al aire con una dirección. Es energía negativa que va a través de las palabras y se presenta cuando alguien está enojado o dolido. Por eso tiene un efecto mayor que la brujería o los trabajos. Dependiendo cómo y quién lo hizo tiene un gran poder. Se ha maldecido en la antigüedad y en la actualidad.

En Semana Santa, se habla de la historia, la religión católica. Jesús, cuando está siendo crucificado, el mismo Jesús maldice a sus hermanos, porque todos eran judíos. Por eso se dice que hay personas que tienen una maldición que va de generación en generación. Los judíos están maldecidos desde la antigüedad.

¿Cómo saber si alguien tiene una maldición?

Es cuando la energía no fluye. Cuando haces rituales y nada funciona. A pesar de todo, siempre terminan saliendo las cosas malas. Se tiene que mencionar que las maldiciones se pueden pasar de generación en generación. Enfermedades que se heredan, situaciones que pasan de padre al hijo a lo largo de los años.

Las maldiciones del dinero son las que más se escucha. La historia se decía que si se encontraba un tesoro podría venir con una maldición porque no era dinero que te le pertenecía a la persona que lo encontró. Esas creencias se mantienen hasta el momento.

Horóscopo negro: comentarios después de relaciones sexuales

Aries: "okey, hagámoslo otra vez"

Tauro: "tengo hambre, pasen la pizza"

Géminis: "¿has visto el control remoto?"

Cáncer: "¿cuándo nos casamos?"

Leo: "no fue tan fantástico"

Virgo: "tengo que lavar las sábanas"

Libra: "me gustó, ¿sí te gustó?"

Escorpión: "quizás debería desatarte"

Sagitario: "no me llames, yo te llamo"

Capricornio: "tienes una tarjeta de presentación"

Acuario: "hay que probarlo ahora sin ropa"

Piscis: "¿cómo te llamabas?"

Maldiciones de padres o madres a hijos

Muchas personas que no son reconocidos, maltratados o abandonados por sus mamás biológicas tienen una maldición. La idea es sanar registros para poder salir adelante. La maldición del padre es cuando te dicen: "te va a ir muy mal", "me fallaste como hija", "te vas a arrepentir". Cuando el padre no está contigo, porque prefirió otra pareja o no se hizo responsable, son personas que les cuesta mucho lograr brillar, pero también que cuando aprenden esta lección de vida se vuelven líderes.

¿Los 10 mandamientos de Shakira son maldiciones?

Los 10 mandamientos de la Shakira son maldiciones. Para la psíquica de México no es así, por lo que dejó claro que no son maldiciones, ya que este tipo de mensajes son para personas que hicieron el mal. Vamos a recordar cuáles son los mandamientos para la manada de la 'Loba'.