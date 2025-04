Karely Ruiz y Marcela Mistral se reconcilian, inician rumor de colaboración y reviven polémica de: "¿Eres influencer, qué vendes?"

¡Vaya revuelo el que armaron en redes sociales! Karely Ruiz y Marcela Mistral son recordadas por guardar una de las enemistades más virales del Internet, misma que protagonizaron cuando la modelo tenía 18 años durante el programa regio Mitad y Mitad; sin embargo, en las últimas horas sus nombres se apoderaron de las tendencias al dejar ver que, ¡ya se reconciliaron! Por su fuera poco, tras concederse el perdón, abrieron las puertas a una colaboración.

¿Cómo inició toda esta reconciliación? Todo inició hace unos días cuando la modelo y recién convertida en madre compartió un video de humor en el que aparece con un vestido negro y bailando junto a la leyenda: "Yo en mi cuarto creyéndome Marcela Mistral. Dudé en subirlo jajajaja pero ni modo". Si bien el TikTok se hizo viral y provocó que en redes se reviviera la pelea que protagonizaron hace algunos ayeres, nadie esperaba que sería el inicio de su gran amistad.

Pues horas después Karely Ruiz comentó el video de la creadora de contenido Dayane Chrissel, quien había difundido el momento anterior, y allí dejó ver que pese a sus diferencias hace unos años, ahora ya se llevan bien e incluso dejaron en claro que se han reconciliado y no cerraron la puerta a una posible colaboración.

Algo que emocionó a los fans fue que Karely Ruiz invitó a la esposa de Poncho de Nigris a hacer una colaboración para redes sociales, y aunque Marcela Mistral como tal no respondió a la invitación, tampoco cerró las puertas a esta posibilidad. Como era de esperarse, causaron emoción entre los fans quienes dejaron mensajes como: "te apoyamos", "qué anuncias" y "estaría chido, muy bien x las 2".

Hasta el momento no es un hecho que las influencers regiomontanas vayan a hacer una colaboración, pero sí dejaron en claro que ya limaron asperezas y que dejaron el pasado atrás para darse nuevas oportunidades. Por otro lado, en redes también se celebró que Marcela Mistral no sólo le respondió a la modelo, sino que también le mandó un saludo a Madison, la bebita da la creadora de contenido.

Hace seis años, cuando Karely Ruiz a penas tenía 18 años, participó en el programa Mitad y Mitad, donde Marcela Mistral era parte del jurado y su esposo, Poncho de Nigris, era el conductor. Durante un enfrentamiento, la madre de tres cuestionó a la joven si ella era la mujer de la que se compartían fotos en redes y cuáles eran las razones por las que en ese momento tenía más de un millón de seguidores.

Ante ello, Karely explicó que sus fotos como influencer la habían hecho crecer en redes sociales; fue entonces cuando nació el hoy clásico, "¿Qué vendes, qué anuncias?" de Marcela Mistral, quien tras escuchar que la concursante "no vendía nada", se reservó a sar una calificación. Todo esto sin saber que segundos después el propio Poncho de Nigris contestaría con guante blanco y no precisamente a favor de su esposa.

"Porque tiene más seguidores que ella", dijo el influencer entre risas, esto luego que alguien le preguntara a Marcela cuáles eran sus motivos para no calificar a Karely Ruiz. Este momento se ha convertido en uno de los más icónicos de la televisión y más recordados cada que se relaciona en público; en ese entonces, la "rival" de Karely puso fin a la polémica asegurando que no apoya su trabajo como creadora de contenido.

"A mí me cae muy mal que se hagan pato todos, punto. Yo no apoyo, yo no normalizo y es una estupidez ese juego. Se acabó. Por gente como tú, no dejo que mis hijos entren a Internet, se acabó", sentenció Marcela Mistral.