Fotogalería, de Telehit a último programa, así fue la carrera de Memo del Bosque

Memo del Bosque, reconocido productor de televisión, falleció este lunes 07 de abril de 2025, luego de sufrir una recaída de salud a inicios de este año.

Este lunes 7 de abril se confirmó la muerte de productor Memo del Bosque, quien tras una recaída perdió la vida luego de años de lucha contra el linfoma de Hodgkin. A pesar de que Vica Andrade, esposa de Memo, y el propio realizador mantuvieron gran hermetismo sobre el padecimiento que aquejaba a Del Bosque, trascendió que nuevamente estaba luchando contra el cáncer.

Aunque su gran amigo Gerardo Quiroz informó en días pasados que Memo estaba recibiendo un tratamiento en Houston mostrando síntomas de mejoría, fue a través de la cuenta de Instagram del propio Memo donde se confirmó su fallecimiento.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, inició su mensaje.