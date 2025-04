¿De qué murió el productor Memo del Bosque?

Hace unos momentos se informó el fallecimiento del reconocido productor Memo del Bosque, la noticia de su muerte fue dada a conocer a través de sus redes sociales donde sus familiares colocaron una publicación en la que detallan que su lucha en esta vida terminó después de pelear contra una fuerte enfermedad.

El comunicado sobre su muerte fue publicado en el perfil de Instagram de Guillermo, mismo que al parecer fue escrito por el productor antes de morir, pues sabía que este momento estaba cerca, ya que llevaba varios años tratando la enfermedad, misma que en los últimos meses empeoró.

La noticia ha consternado a la industria de la televisión y poco después del informe, la publicación se ha estado llenando de comentarios emotivos, de solidaridad y de agradecimiento por parte de celebridades que trabajaron junto a él como Erick Rubín, Maite Perroni, Natalia Téllez, Marcus Ornellas, Andrea Legarreta, Roberto Palazuelos, Cynthia Urias y Mario Bautista, entre otros.

En el post, que está redactado en primera persona y bajo la firma de Memo, explica que aunque luchó arduamente contra el cáncer que le fue diagnosticado en el año 2017, el final de su vida llegó y Dios decidió que la enfermedad no lo lastimara más. El productor agradeció el tiempo que pudo vivir y disfrutar de sus hijos y su esposa, así como de las personas que estuvieron apoyándolo en ese tiempo.

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno".