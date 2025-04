Angélica Vale se despide de "Betty la fea" y rompe en llanto al hablar con su personaje en Juego de Voces | VIDEO

El programa de Juego de Voces volvió a ponerle los sentimientos a flor de piel a todos los fans y participantes del programa. Primero lo hicieron con la historia de amor de María León y su novio, pero antes de cerrar el programa, la producción tenia un momento que hizo llorar a Angélica Vale y a todos lo presentes en el foro de grabación. La conductora del programa pudo hablar con 'Betty la fea', uno de los personajes más emblemáticos de su carrera, lo que hizo que afloraran los sentimientos.

Cuándo parecía que todo iba a terminar, la producción realizó la actividad del portal, donde pasaron Alexander Acha, Emmanuel, Yahir y Mijares para tener un momento bastante curioso con Leticia Padilla. Al final, entró Angélica Vale, quien tuvo un momento muy especial, ya que podría hablar con el personaje al que le dio vida hace casi 20 años. La conductora le reconocería que gracias a ella, Betty, fue que entendió muchas cosas de la vida, inclusive que la rescató.

Después de ver desfilar a todos los prospectos para el comercial de perfume, Vale ingresó al portal para quedar a solas con Betty y fue cuando comenzó uno de los momentos más emotivos de la noche. Angélica le agradeció a Leticia Padilla por todos los momentos juntas y por todo lo que el enseñó en estos 20 años. Dentro de las declaraciones le confirmó que gracias a ella aprendió a aceptarse y quererse como era.

"Somos igualitas, Lety, te di tanto de mí, creo que tenía yo mucho miedo de ser fea, o ser gorda, o de ser... no lo que tenía que ser para ser artista. Para interpretarte, me puse los frenos, me puse los brackets y hacía unas caras espantosas todo el tiempo. Siempre me decían: 'Así no vas a gustarle a nadie' y resultó que le guste no nada más a este país, sino a 80 más y eso es algo de lo que voy a estar siempre agradecida contigo, Lety", expresó Angélica.