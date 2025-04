Salón Victoria presenta su nuevo sencillo en el Tecate Pa'l Norte

La agrupación mexicana de ska, Salón Victoria, tras cinco años sin música nueva, estrena canción, misma que se escuchará hoy en vivo en el Festival Tecate Pa’l Norte.

“Hemos estado activos todo este tiempo, aunque ha sido difícil hacer canciones porque estamos tocando mucho. En 2020 fue el último sencillo que lanzamos se llamó ‘Hey’ y nos dimos a la tarea de sacar este nuevo tema ‘No puedo estar sin ti’, los escuchas lo han recibido muy bien, se ha adherido a muchas playlists”, comentó en entrevista Checo Mendoza, vocalista de la agrupación.

Y agregó, “estamos monitoreando con el celular, porque en Spotify está teniendo miles de reproducciones, y tiene pocas semanas de salir, entonces creo que les ha gustado”.

Por su parte, Álvaro Vazquez Carrasco, quien es el trompetista del grupo comentó, “creo que la gente estaba muy ansiosa de escuchar música nueva, como dice Checo, hemos estado presentes en los shows, pero también contentos de presentar este tema”.

Para los miembros de la agrupación el estrenar nueva música siempre ha sido un desafío, “el reto fue encontrar tiempo para hacerla, pero una vez que lo encontramos funcionamos muy a gusto. Todos somos uno, como se dice, un grupo de amigos que nos llevamos bien chido. El plan de todo el año es estar sacando música”, explicó José Canchola Montero, quien toca la batería.

Además, “nuestro ritmo de producción nos lleva a poder tener cuatro o cinco canciones juntas, para hacer un EP, sabemos que la gente quiere sencillos siempre y estamos muy contentos con el resultado de esta canción”.

Sobre su experiencia en el escenario Rulo comentó, “en lo personal, hemos estado súper activos los últimos años, al menos el tiempo que yo he tenido la oportunidad de estar aquí, en 2020 fuimos a Rock al Parque, lo cual fue una experiencia muy chidas. Me emociono cada vez que me subo al escenario, creo que todos compartimos esa emoción y esa hermandad, como dijo Tulio, somos una banda de amigos que tratamos de reflejar eso en el escenario”.

Aunque el camino ha sido complicado los miembros de la agrupación confían en el género, “creo que el ska se ha ganado su lugar dentro de lo que llamamos rock, está muy bien posicionado porque a cualquier lugar, hablemos primero de México, hay gente, público, pero también hay muchas bandas, no solamente escuchan a las bandas que ya están sonando en la radio, también hay una escena local en cada lugar al que vas, creo que eso mantiene la llama del ska viva”.

SOBRE EL SENCILLO

Los miembros de la banda compartieron la historia de este nuevo tema:

“La historia se empezó a gestar en la pandemia, para todos fue una situación complicada, para los músicos también, no podíamos tocar, era algo complicado, es una canción muy personal, porque en esa situación llegó mi hijo y entonces fue ese motivo para el que tú quieres salir adelante. La letra en un momento dice, así se llama la canción, ‘no puedo estar sin ti’, porque nosotros que viajamos mucho, siempre tenemos ganas de regresar y ver a nuestros seres queridos”, detalló Checo.

Y agregó, “nosotros creemos que toda la gente puede darle su propia interpretación y dedicársela a quien quiera, hicimos unos pósters que traen un código QR, que si lo escaneas te sale el tema, puedes regalar el póster y estás regalando una canción”.

A DETALLE

El nuevo sencillo se estrenó el 7 de febrero.

Recientemente se presentaron en Querétaro.

