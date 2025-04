Nodal y Ángela Aguilar coquetean y se dan apasionado beso frente a todo el Palenque de Texcoco | VIDEO

Christian Nodal conquistó el Palenque de Texcoco la noche del sábado con un icónico concierto en el que cantó sus más grandes éxitos; sin embargo, algo que no pasó desapercibido por nadie fue que su esposa, Ángela Aguilar estaba en primera fila disfrutando del espectáculo e incluso se robó muchas de las miradas de los fans. Pero su presencia en el show se volvió más especial cuando el mariacheño la invitó a cantar, ¡desde su lugar!

Para nadie es secreto que en 2020 los cantantes estrenaron la canción Dime cómo quieres, un tema que despertó los rumores de que entre los cantantes de regional mexicano podría haber algo más que una amistad e incluso se hablaron de los supuestos celos de Belinda, la entonces pareja de Nodal. Ahora, este tema se ha convertido en un ícono para los esposos y en cada oportunidad que tienen la cantan juntos, esto sin importar si se trata de un concierto de Christian o de la hija de Pepe Aguilar.

Anoche, el intérprete de Adiós amor no dudó ni un segundo en acercarse a Ángela Aguilar y acercarle el micrófono para que ella misma cantara sus estrofas del tema musical. En videos que fueron captados por los fans se ve cómo la "princesa del regional mexicano" se encontraba sentada en primera fila y desde allí comenzó a cantar junto a su esposo, pero un momento que cautivó fue que ambos coquetearon frente a miles de personas.

Mientras seguían cantando, Ángela Aguilar se puso de pie para estar más cerca de su amado y así también cantarle directamente a él; los cantantes se olvidaron de la presencias del público y comenzaron a coquetear entre ellos. Los videos virales los dejaron ver con enormes sonrisas, caricias de la nieta de Flor Silvestre a su esposo y un apasionado beso que Nodal le robó. Todo esto en conjunto despertó los gritos de emoción del público.

Así sorprendieron a todos los presentes. (Foto: TikTok @andresmunozrey)

Cabe destacar que este especial coqueteo, romance y pasión entre los cantantes se da en medio de fuertes rumores de que no viven su mejor momento dentro del matrimonio; sin embargo, con sus rostros de enamorados tanto Nodal y Ángela Aguilar no han dejado de demostrar que siguen felices y muy enamorados. La reacción en redes sociales ha sido dividida, pues la pareja no ha dejado de ser criticada tras anunciar su relación y posterior matrimonio.

"La mano cómo se la estira para que se quede y no se siente", "que bella, él le da señas de levantarse y ella entiende de una", "Nodal se ve muy feliz con ella", "siempre fue ella la indicada", "hermosos" y "ahora sí se ve enamorado este", son algunos de los comentarios que dejó este especial momento.

Nodal y Ángela Aguilar presumen su amor y se hacen virales en TikTok

El apasionado beso que Nodal y Ángela Aguilar presumieron en el Palenque de Texcoco no fue el único momento con el que se volvieron virales en redes sociales, pues este fin de semana el intérprete de El Amigo compartió un video de TikTok en el que se le ve feliz y cantando dicho tema junto a su esposa. Ambos aparecieron sonrientes y muy cercanos demostrando lo enamorados que están.

La publicación dejó comentarios como "Nodal haciendo de todo menos buscar a Intyi", "la que se lo queda pierde", "nadie me hará odiarlos", "chulo, me encanta verte feliz", "ahí es Nodal, ahí es, ignoren los malos comentarios" y "mientras tanto unos se matan criticando y ellos felices jaja".