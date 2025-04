FOTO de Alejandro Sanz con su novia provoca confusión; fans pensaron que era Shakira

Hace seis meses Alejandro Sanz dio a conocer que había decidió darse una nueva oportunidad en el amor desde su separación con Raquel Perera en 2012. Ahora el cantante se encuentra muy enamorado y feliz de la actriz Candela Márquez, sin embargo, su más reciente publicación causó confusión, pues internautas en redes sociales creyeron que se trataba de Shakira.

Por muchos años, desde hace 20 para ser exactos, tras el lanzamiento de La Tortura, tema que comparte Sanz con Shakira, fans siempre desearon que entre ellos hubiera más que una amistad, pero en aquel entonces ambos tenían pareja. Unos años después, cuando la colombiana terminó con Gerard Piqué curiosamente también el cantante se encontraba soltero, por lo que internautas en redes sociales hicieron lo suyo para unirlos, pero eso no funcionó.

Antes de terminar el 2024, Alejandro anunció que estaba en una relaciona amorosa con la española Candela Márquez. En cuanto el intérprete dio la noticia, sus fans notaron algo muy particular, la actriz tenía un gran parecido con Shakira, lo que varias veces ha ocasionado confusión cuando comparte fotografías en su perfil de Instagram.

Candela y Shakira tienen un enorme parecido, ambas tienen el cabello rizado y rubio, pero no solo eso, las facciones de su rostro son idénticas. Cibernautas no han parado de comentar las fotos de Alejandro, donde le dicen que su novia se parece mucho a Shakira, pero Sanz no lo ha tomado muy bien, pues en algunas ocasiones ha contestado enfurecido a las comparaciones.

Cibernautas no han parado de comentar las fotos de Alejandro, donde le dicen que su novia se parece mucho a Shakira | Foto: Instagram @alejandrosanz

Alejandro Sanz sube fotografía y confunden a su novia Candela con Shakira

En el más reciente post de Alejandro Sanz en su perfil de Instagram, aparece sosteniendo a su novia Candela de la cadera mientras se dan un apasionado beso, pero la imagen fue tomada en sombra, por lo que, no puede apreciarse bien su rostro y solo se ve su silueta, misma que compararon con la de Shakira.

"Por un momento pensé que era Shakira y me emocioné, siempre fue un sueño verlos juntos como pareja", "Todos vimos a Shakira en esta foto", "¿Quién más vio a Shakira ahí?, "Por un segundo pensé era Shakira", "Es idéntica a Shakira", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Internautas creyeron que se trataba de Shakira, pues su rostro no lograba apreciarse bien | Foto: Instagram @alejandrosanz

¿Cuántos años le lleva Alejandro Sanz a Candela Márquez?

Alejandro Sanz nació el 18 de diciembre de 1968, mientras que Candela Márquez nació el 28 de febrero de 1988. Esto significa que Sanz es 19 años y aproximadamente dos meses mayor que Márquez. El cantante español tiene actualmente 58 años, mientras que la actriz tiene 38. Sin embargo, aunque hay dos décadas de diferencia de edad entre ellos, no parece ser algo que les afecte, al contrario, hasta este momento se han mostrado más enamorados que nunca.