Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, responde a Pedro Montiel por el presunto robo de su chamarra: "No soy ratero"

Luego de que el productor de espectáculos Pedro Montiel expusiera el supuesto robo de una chamarra Fendi valuada alrededor de los 90 mil pesos mexicanos a manos de Michel Duval, hijo de la comediante Consuelo Duval, hace algunos años cuando salieron de antro, el actor y modelo salió a responder a la polémica.

En un reciente encuentro con los medios, el protagonista de "Parientes a la fuerza", aseguró ser una persona respetuosa quien no contaba con la confianza para atreverse a devolver una crítica de vuelta, dejando en claro que solo aquellos que lo conocen saben el tipo de persona que es.

Asimismo, señaló que Pedro Montiel es alguien a quien solo ha visto en dos ocasiones, por lo que dijo no entender porque alguien hablaría de su persona sin antes conocerlo verdaderamente.

"Si me conoces tienes mi celular, si no me conoces no, es una persona que he visto dos veces en mi vida y por eso mismo no me siento en la confianza, ni en la posición de regresar un madraz%, yo respeto a las personas, no se porque alguien se tomaría la libertad de hablar de mi si no nos conocemos.", sentenció.