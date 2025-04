Leonardo de Lozanne arrancó su podcast titulado “La Punta del Iceberg”

Leonardo de Lozanne, conocido por su trayectoria en la música y la televisión; le da un giro a su carrera y ahora toma el micrófono para tener charlas con amigos y colegas, y hablar sobre experiencias, adversidades y cómo las superaron.

“Tenía desde el año pasado ganas de hacer un podcast, estaba definiendo cómo hacerlo, con quién y de qué hablar, porque no quería musical, ni nada de lo que siempre hablo”, comentó el fundador del grupo Fobia.

En este proyecto, principalmente se desentrañan las vivencias y problemáticas de los invitados.

Aunque Leonardo ya tiene experiencia como conductor en la televisión, declaró que se sigue preparando y espera que con cada episodio, se note una mejoría.

“No soy conductor especializado, no estudié comunicación y no soy periodista. Entonces, obviamente sobre la marcha voy aprendiendo y me interesa, me preparo, tengo mis preguntas, los temas y cada vez lo haremos mejor”.