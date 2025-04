La Bellakath asegura que avanza con sus pasiones: “Sigo mi instinto”

De profesión abogada, la popular cantante Bellakath es una de las mayores exponentes del reguetón en español, actividad que disfruta, porque le apasiona, y aunque sabe que sus letras a veces son descritas como “atrevidas”, ella confía en lo que hace, “sigo mi instinto y lo que me gusta hacer, no es romper las reglas, pero es por sentirme bien con lo que estoy haciendo y con mi trabajo”.

Además la intérprete de “Gatita” le emociona el que la sigan muchas jóvenes, “es muy bonito ser el punto de inspiración de muchas mujeres y que por el lado de las cantantes empiecen a cantar sin filtro y que sean más libres en lo que hacen y publican sin ser juzgadas”.

Además compartió, que una de sus mayores inspiraciones es la desaparecida Selena, “si pudiera hacer un remix de “Gatita”, con alguien sería con ella, comparan mucho mi canción con la de “Carcacha”.

Para Bellakath sus inicios son muy importantes, “empecé a hacer una canción porque quería escuchar mi voz en regueton, la subí, a la gente le gustó, entonces ellos me empezaron como a pedir más y ya fue ahí donde dije, pues a ver qué pasa”.

“No me imaginaba la verdad que todo esto pudiera pasar, porque fue como algo que se dio, como que Dios dijo a esta vamos a bendecirla y así pasó”.

Recientemente estrenó “Miau”, nuevo sencillo en colaboración con Darell y El Bogueto, “es la fusión del reguetón mexicano con el de Puerto Rico, la verdad fue como una bomba. Yo no imaginaba que Darell se fuera a montar en un ritmo como el que estamos creando ahorita con nuestra esencia y creo que quedó muy bien”.

“A mí me llamaron que en el estudio estaba Darrell, pero yo no sabía para quién era la canción, entonces llegué a trabajar, voy a hacer música y de repente pregunto y ¿para quién es la canción? Y me dijeron que era para mi”.

Para ella es muy importante sentirse cómoda con lo que hace, “llegando a la sesión debes conectar primero con la persona, porque cuando no está la vibra buena, la verdad es que no fluyo y prefiero parar la sesión y hacerlo en otro momento”.¡

Y compartió, “no voy a quemar nunca a nadie, pero si me ha pasado el sentir raro y la verdad es que creo que esas cosas no son para estar aguantando; si no fluye la cosa mejor ahí la dejamos, porque si así estamos ahorita en el estudio, cómo vamos a estar cuando salga la canción y la cantemos en vivo”.

Ella tuvo sus inicios en un programa de televisión, de lo que comentó.

“El reality a lo mejor como que me pulió para dejar de ser tan penosa en las cámaras, porque antes era muy tímida y me ponía roja y no sabía cómo actuar, creo que ahí empecé como a abrirme más, todos los días aprendo cosas con toda la gente que conozco y que se cruza en mi camino, desde cantantes hasta productores, asistentes, aprendo muchísimas cosas”.

“No todos los artistas son como se presentan en las redes, o sea, hay unos que me llevado la sorpresa de que son bien buena onda y en redes se ven como malos”

“Lo bueno que la gente ya sabe que yo a veces tengo mi cara de payasa, pero es que porque trabajo mucho”.

Y detalló, “creo que me hubiera dedicado al derecho porque me gustan hacer muchas cosas, el peritaje, cualquier cosa, pero estoy segura que aunque hubiera sido abogada lo hubiera hecho muy bien, porque son cosas que a mí me apasionan. Entonces la clave es esa, hacer las cosas que te apasionen, ser constante y disciplinado, porque quizás hay gente más buena que tú, pero no tiene disciplina”.

SUS INICIOS

“Mi primera canción iba a ser sin contrato, pero ya no se pudo y no me pagaron todo, me robaron ahí. A partir de ahí dije es contrato a fuerza, porque si no, no se puede estar confiando en la gente de palabra y cosa bonita”.

La música siempre ha sido parte de su vida, “me encantan todas las canciones de Shakira, de Ana Gabriel, porque mi mamá las ponía, entonces así como que queda claro, desde siempre empoderada, mi mamá me traía ahí escuchando a las grandes”.

PLANES

La cantante sigue con su proyecto de estrenar 100 canciones, que se llama 'La Reina del Reguetón mexicano', material que ha causado mucha polémica y revuelo, siempre lo digo, desde que estaba en el kínder quería ser la reina de la primavera, así nomás. Y si hubiera sido vendedora de lo que sea, de espejos, hubiera sido la reina de los espejos, porque me gusta hacer las cosas bien. En estos temas voy a mostrar corridos, algo de pop. Viene un EP que es parte de esto”.

CON EL BOGUETO Y DARELL TUVO UNA COLABORACIÓN PARA SU NUEVO SINGLE Y TITULADO “MIAU”.

El video oficial fue grabado en Ciudad de México, en donde los tres artistas dejan sobresalir su particular estilo y flow.

Su nombre real es Katherinne Huerta, nació el 5 de octubre de 1997, en la Ciudad de México.

Cursó una carrera en derecho en Ciudad Universitaria mientras participaba en un reality show de TV Azteca.

Su canción debut acumuló 1 millón de vistas en una semana contando, superando actualmente los 38.7 millones de views.

Con una dedicación inquebrantable, ascendió a la cima del género, lo que la llevó a lanzar el exitoso EP "911".

La canción "R9" de este álbum se convirtió en un himno para la comunidad LGBT.

Explotó a nivel global con el lanzamiento de "GATITA" en su cumpleaños, logrando un éxito masivo y más de 400 millones de reproducciones.

Bellakath estableció récords, atrayendo a más de 30,000 personas a su actuación durante la edición de 2023.

MAAZ