Alex Fernández: ¿cuál es el estado de salud del cantante HOY 4 de marzo tras sufrir un accidente en Estados Unidos?

Las vacaciones de Alejandro Fernández Guinart, mejor conocido como Alex Fernández, en Estados Unidos terminaron en el hospital porque sufrió un accidente y necesitó 18 puntadas. El cantante, de 31 años de edad, informó esto ayer en la noche en su cuenta de Instagram, red social en la que brindó detalles de su estado de salud.

A pesar del percance, el cantante de regional mexicano dio a conocer que se encuentra bien y es “ganancia” que pueda compartir lo que vivió, ya que el accidente no pasó a más. Pese a esto, destacó que “a veces la vida te pone un alto medio rudo”. De momento, el intérprete de “El tiempo no perdona” no ha realizado más publicaciones y su esposa, Alexia Hernández, tampoco ha abordado el tema en sus redes sociales.

“18 puntadas me dejó la nieve hoy. A veces la vida te pone un alto medio rudo, pero si lo puedes contar, ya es ganancia. Estoy bien, gracias a Dios”, es como Alex Fernández informó que se accidentó.

Alex Fernández compartió en la publicación en Instagram dos fotografías en las que aparece en el hospital; en ambas aparece acostado boca arriba y en una se observa que recibe atención médica. Hasta el momento, no ha detallado qué lesión le dejó el accidente, ya que sólo informó que le pusieron 18 puntos. Este proceso se realiza cuando hay una herida profunda y se sutura para cerrarla y ayudar a que cicatrice, se explica en el sitio KidsHealth.

A Alex Fernández le pusieron 18 puntos, informó en redes sociales. Foto: Instagram Alex Fernández.

Dónde se accidentó Alex Fernández

El accidente de Alex Fernández ocurrió en Vail, Colorado, Estados Unidos, donde viajó con su familia para vacacionar. Previo al percance, Alexia Hernández publicó en Instagram fotos y videos del viaje familiar. Gracias al contenido se observa al cantante junto a sus hijas, Mía y Nirvana.

Cuándo sale la nueva música de Alex Fernández

Alex Fernández se fue de vacaciones luego de que estuvo de gira musical. Antes de irse a Estados Unidos, el cantante publicó en Instagram un video con el que anunció que está listo para trabajar en su nueva música y anticipó que habrá cambios porque para él “la música siempre está en constante evolución”. Aunque no indicó cuándo presentará su nuevo proyecto musical, aseguró que “este es el inicio de algo espectacular”.

“Estoy por comenzar una nueva etapa en mi carrera musical. Un camino que me emociona profundamente y en el que quiero que me acompañen. He estado trabajando en algo muy especial, y muy pronto podré compartirlo con ustedes”, se lee en la publicación de Alex Fernández.

Quién es Alex Fernández

La dinastía Fernández es una de las más conocidas en México debido a sus aportaciones al regional mexicano. El cantante Alex Fernández es parte de esta porque es hijo de Alejandro Fernández, mejor conocido como “El potrillo”, y nieto del fallecido Vicente Fernández. En los últimos años, Alex Fernández se animó a seguir los pasos de su padre y abuelo y por eso se ha enfocado en su carrera musical.