Taylor Swift entre quienes inspiraron "Old Phone", la nueva canción de Ed Sheeran

Ed Sheeran es una de las grandes figuras de la industria musical y dio muestra de su extensa trayectoria a través de una serie de fotografías inéditas con las que promocionó su nueva canción "Old Phone". Las imágenes, publicadas en redes sociales, reflejan las experiencias que ha tenido el cantante fuera de los escenarios y los reflectores en las que se incluyen a otras estrellas como Taylor Swift, con quien también retomó una de las bromas más recordadas en la que se menciona a Kanye West y su eterna rivalidad.

El cantante, de 34 años de edad, estrenará este jueves 1 de mayo su sencillo "Old Phone" y como parte de la promoción publicó una extensa lista de fotografías que serían parte de un antiguo teléfono que dejó en el olvido hace una década cuando enfrentó un proceso legal por los derechos de autor de su canción “Thinking Out Loud” que concluyó a su favor.

Ed Sheeran compartió un mensaje en el que menciona haber encontrado las fotografías en su antiguo teléfono, así como la nostalgia que el hallazgo le generó al encontrar, además, mensajes de personas con las que perdió contacto hace varios años. Entre éstos destacó uno de su amigo Jamal Edwards, quien murió en 2022, así como de exparejas con las que perdió toda comunicación.

“Cuando me demandaron el juez me ordenó entregar mis antiguos dispositivos a los abogados de la otra parte para que revisaran mensajes, correos electrónicos, notas de voz, videos, etc., por si encontraban algo que los ayudara en cu caso (…) Se sintió como una cápsula del tiempo, una etapa de la vida que vivía en ese momento. Encenderlo me descolocó mucho, me encontré revisando mensajes y conversaciones con personas que ya no están”, escribió el cantante.