Se suicida Misha Agrawal dos días antes de su cumpleaños 25; la influencer se deprimió por tener pocos seguidores

El mundo digital se encuentra en medio de una conmoción luego de confirmarse la muerte de Misha Agrawal, una querida influencer y fundadora de la marca "Mish Cosmetics". Fue el pasado 24 de abril cuando su hermana confirmó su partida, que sucedió a penas dos días antes de cumplir 25 años; si el shock de la pérdida ya era grande, el dolor se hizo aún peor cuando se confirmó que la creadora de contenido había decidido terminar con su vida por mano propia.

Fue por medio de una publicación en Instagram que la hermana de Misha Agrawal publicó un mensaje desgarrador, afirmando que la influencer se había suicidado; según su declaración, Misha había estado luchando contra la presión de no alcanzar el millón de seguidores en redes sociales.

La declaración de la hermana reveló cómo Misha había pasado los últimos días luchando con pensamientos oscuros, aunque sus seres queridos intentaron consolarla, sugiriéndole que no todo en la vida dependía de los números en una pantalla, pero a pesar de los intentos de apoyo familiar, la joven influencer no pudo escapar de la constante comparación y presión por los "me gusta" y los seguidores, por lo que decidió terminar con su vida.

Mi hermanita había construido su mundo alrededor de Instagram [...] Cuando sus seguidores empezaron a disminuir, se angustió y se sintió inútil. Desde abril, había estado profundamente deprimida; a menudo me abrazaba y lloraba, diciendo: "¿Qué haré si mis seguidores disminuyen?" Mi carrera estará acabada, declaró la hermana de Misha Agrawal.

Confirman que la inflencer Misha Agrawal se suicidó

Y es que la muerte de Misha Agrawal refleja una creciente preocupación sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de las personas jóvenes, pues en las últimas décadas, plataformas como Instagram se convirtieron en una fuente de ansiedad y presión incontrolables. Según un informe de la Universidad de Stanford, el uso excesivo de las redes sociales puede causar depresión, ansiedad e incluso trastornos alimentarios; así mismo, la comparación constante con las vidas aparentemente perfectas de otros en las redes sociales puede inducir sentimientos de insuficiencia y desesperación, como lo experimentó Misha.

Intenté consolarla, explicándole que este no es su mundo entero. Es solo un trabajo secundario, y que si no funciona, no es el fin [...] Le aconsejé que viera Instagram como un simple entretenimiento [...] Desafortunadamente, mi hermanita no escuchó y se absorbió tanto en Instagram que abandonó nuestro mundo para siempre. Trágicamente, quedó tan abrumada que se quitó la vida, dejando a nuestra familia devastada, escribió la hermana de la infuencer.

En su última publicación, Agrawal compartió una reflexión crucial que ahora resuena con más fuerza que nunca: "Instagram no es el mundo real, y los seguidores no son amor verdadero". Este mensaje, que alguna vez pudo haber pasado desapercibido, ahora sirve como un testimonio de los peligros de perderse en el mundo virtual a expensas de la propia salud mental.

¿Quién fue Misha Agrawal?

Nacida en 2000, Misha Agrawal se destacó por su carisma, creatividad y determinación, cualidades que la llevaron a construir una comunidad de más de 350,000 seguidores en Instagram y a fundar su propia marca de cuidado capilar, "Mish Cosmetics". Desde temprana edad, Misha mostró interés por la creación de contenido e inspirada por programas de televisión comenzó su carrera en las redes sociales durante sus años escolares con su canal "The Misha Agrawal Show", que se caracterizaba por videos humorísticos y reflexivos abordando temas cotidianos.

Misha Agrawal no solo era conocida por su presencia en Instagram, sino también por su emprendimiento, Mish Cosmetics, una marca que fundó con la esperanza de ayudar a otros que, como ella, lidiaban con problemas de pérdida de cabello. La línea de productos, que incluye el popular aceite para el cabello Mish Hair Oil, mismo que se convirtió en el favorito de sus seguidores debido a su efectividad.

En sus redes, Agrawal compartía su viaje personal, incluyendo cómo el aceite, elaborado con ingredientes orgánicos como fenogreco, bhringraj y amla, le ayudó a recuperar el grosor de su cabello tras sufrir una caída excesiva en 2023. No obstante, su marca fue también un reflejo de su lucha interna, ya que la misma plataforma que la ayudó a construir su negocio se convirtió en la fuente de su angustia personal.