Se filtra VIDEO de la nueva colaboración entre Alejandro Fernández y Carín León, así se escucha

Hablar de las grandes voces del regional mexicano, es inevitable mencionar a artistas de la talla de Alejandro Fernández quien en el apellido lleva no solo la herencia sino el talento, y otra de las voces más reconocidas y exitosas del momento es la de Carín León, quien se ha convertido en uno de los favoritos de las nuevas generaciones.

Debido a lo anterior es que, sus fanáticos les han pedido una colaboración desde hace muchos años, sin embargo, aunque ellos no habían dicho nada, todo parece indicar que en las próximas semanas podremos escuchar este ansiado tema. Y es que, un influencer filtró un video con lo que será la colaboración más esperada de Carin y Alejandro Fernández.

Fue a través de sus historias que el creador de contenido César Manríquez, mejor conocido como “El Chats” compartió una serie de videos los cuales, presuntamente deberían haber estado publicados solamente en sus “close friends” , o lo que es lo mismo, solamente podrían ver esta historia seguidores seleccionados de “El Chats”.

Sin embargo, presuntamente el creador de contenido habría subido por error esos videos en donde muestra parte de la canción en la que abiertamente dice que es la voz de Carín León y aunque no menciona el nombre de Alejandro Fernández, la voz de “El Potrillo” es inconfundible.

“Esta cancioncita me la pasó el Clarín y todavía no sale, es más les voy a poner un pedacito, si me adivinan con quien va a hacer este dueto el Clarín, se las paso, si adivinan nomás…”, dijo “El Chats”